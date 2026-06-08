Prema podacima SIPRI-ja, većina ovih zemalja rasporedila je nove sisteme naoružanja koji nose nuklearne bojeve glave ili su sposobni da ih koriste.

Od ukupno 12.187 nuklearnih bojevih glava u svetu početkom 2026. godine, oko 9.745 je potencijalno bilo dostupno za vojnu upotrebu. Od tog broja, približno 4.012 nalazilo se na raketama i strateškim bombarderima, dok su ostale bile smeštene u vojnim skladištima. Između 2.100 i 2.200 bojevih glava nalazilo se u stanju povišene borbene gotovosti na balističkim raketama.

Gotovo sve bojeve glave u visokom stepenu pripravnosti pripadaju Rusiji i SAD, a u manjoj meri Francuskoj i Velikoj Britaniji.

U izveštaju se navodi da je nakon završetka Hladnog rata broj nuklearnog oružja u svetu postepeno opadao jer su Rusija i SAD brže povlačile stare bojeve glave nego što su raspoređivale nove. Međutim, SIPRI procenjuje da bi se taj trend u narednim godinama mogao preokrenuti usled ubrzane modernizacije arsenala.

Rusija i SAD i dalje poseduju oko 83 odsto svih operativnih nuklearnih bojevih glava u svetu. Prema procenama SIPRI-ja, SAD imaju oko 3.700 bojevih glava u vojnom arsenalu, od čega je 1.770 raspoređeno na nosačima, dok Rusija poseduje oko 4.400 bojevih glava, od kojih je 1.796 operativno raspoređeno, prenosi Sputnjik.

Kina trenutno raspolaže sa oko 620 nuklearnih bojevih glava i svoj arsenal širi brže nego bilo koja druga država.

Velika Britanija nije povećala broj bojevih glava tokom 2025. godine, ali SIPRI očekuje rast njenog operativnog arsenala u budućnosti. Trenutno poseduje oko 225 bojevih glava.

Francuska je nastavila modernizaciju svojih nuklearnih podmornica i razvoj nove generacije sistema, a njen arsenal se procenjuje na 290 bojevih glava.

Indija je, prema procenama, povećala svoj arsenal na oko 190 bojevih glava i nastavila razvoj novih sistema za njihovo lansiranje. Pakistan poseduje najmanje 170 bojevih glava, a očekuje se da će i njegov arsenal nastaviti da raste.

SIPRI procenjuje da Severna Koreja ima oko 60 bojevih glava i dovoljno fisionog materijala za proizvodnju još najmanje 30.

Izrael, koji zvanično ne priznaje da poseduje nuklearno oružje, prema procenama instituta raspolaže sa oko 90 bojevih glava i nastavlja modernizaciju svog arsenala.