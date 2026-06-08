Koliko bakšiša ostaviti tokom letovanja jedno je od pitanja koje često zbunjuje turiste, posebno kada putuju u zemlju čije običaje ne poznaju dovoljno. Upravo zato je nemački portal T-Online objavio vodič za svoje čitaoce o pravilima i očekivanjima kada je reč o ostavljanju bakšiša u Hrvatskoj.

Kako navode, Hrvatska je poznata po gostoprimstvu, a bakšiš se smatra važnim delom kulture usluživanja i načinom da se pokaže zahvalnost za dobru uslugu.

– U Hrvatskoj bakšiš nije samo novčana nagrada. To je način da se pokaže zahvalnost za dobru uslugu i doprinos gostoprimstvu. Bilo da je reč o restoranu, taksiju ili hotelu, mali dodatni iznos predstavlja znak poštovanja i podstiče kvalitetnu uslugu – navodi se u vodiču.

Koliki bakšiš se ostavlja u restoranima?

Prema preporukama nemačkog portala, u restoranima je uobičajeno ostaviti između 10 i 15 odsto od ukupnog računa, posebno ukoliko su gosti zadovoljni kvalitetom hrane i usluge.

Autori teksta savetuju da se bakšiš, kada god je moguće, ostavi u gotovini, čak i kada se račun plaća karticom.

– Na taj način novac ide direktno osoblju – navodi T-Online.

Šta je praksa u kafićima?

U kafićima su pravila nešto manje formalna.

Najčešće je dovoljno zaokružiti iznos računa ili ostaviti kusur na tacni, što se smatra pristojnim gestom i uobičajenim načinom iskazivanja zahvalnosti konobaru.

Koliko se daje taksistima?

Kada je reč o taksi prevozu, nemački portal navodi da je sasvim normalno zaokružiti cenu vožnje na veći iznos.

Na taj način putnici pokazuju zahvalnost vozaču za bezbedan i prijatan prevoz.

Bakšiš u hotelima

Hotelsko osoblje takođe često dobija bakšiš, naročito sobarice, portiri i zaposleni koji gostima pružaju dodatnu pomoć tokom boravka.

Preporuka je da se ostavi nekoliko evra dnevno ili jedan veći iznos na kraju odmora kao znak zahvalnosti za kvalitetnu uslugu.

Gotovina je i dalje prvi izbor

Iako su kartice danas najčešći način plaćanja, T-Online ističe da se gotovina i dalje smatra najdirektnijim oblikom nagrađivanja uslužnog osoblja.

To je posebno izraženo u manjim mestima i ruralnim sredinama, gde se lični odnos između gosta i domaćina i dalje veoma ceni.

Ne zaboravite turističke vodiče

Prema preporukama nemačkog portala, turističkim vodičima je uobičajeno ostaviti između jednog i dva evra dnevno po osobi.

Na taj način gosti mogu da pokažu zahvalnost za organizaciju, korisne informacije i zanimljive priče koje su deo turističkih obilazaka.

Iako ostavljanje bakšiša u Hrvatskoj nije zakonska obaveza, u mnogim situacijama smatra se lepim gestom kojim se nagrađuje kvalitetna usluga i pokazuje poštovanje prema ljudima koji rade u turizmu.