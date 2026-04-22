"Ovde smo, ne idemo nigde. Dosta nam je miševa u ormarima, bubašvaba u krevetima, praznih stanova i previsokih kirija", uzvikivali su aktivisti DAL-a na platou ispred Gradske kuće, prenosi "Figaro".

Prema navodima udruženja, reč je o osobama koje su podnele zahtev za socijalni stan, često imaju zaposlenje i priznate su kao prioritetni slučajevi po sistemu "pravo na stan koje se može ostvariti sudskim putem", ali i dalje nisu dobile smeštaj.

"Tražimo potpunu transparentnost kriterijuma dodele stanova i bodovanja kandidata", rekao je portparol DAL-a Žan-Batist Ero, dodajući da je cilj akcije dugotrajan pritisak na vlasti.

Od juče je postavljeno oko 20 šatora, a iz udruženja poručuju da će ih biti još.

Među učesnicima protesta nalaze se i starije osobe i porodice u teškoj socijalnoj situaciji.

Udruženja koja se bave pravom na stanovanje već duže vreme upozoravaju da država ne ispunjava svoje obaveze u oblasti socijalnog stanovanja.