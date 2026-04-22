Nezapamćena porodična tragedija potresla je Višegrad gde je E. D. (49) sa područja Goražda, kako se sumnja, ubio svoje dvogodišnje dete, a potom izvršio samoubistvo.

Užasni slučaj se dogodio u selu Kabernik kod Višegrada. Kako se saznaje, E. D. je članovima porodice poslao oproštajnu poruku, što su oni odmah prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona.

Odmah su alarmirane kolege iz PU Foča koje su se uputile na teren i u selu su zatekli tela E. D. i deteta. Prema nezvaničnim informacijama, oba tela su bila obešena.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je E. D. ubio svoje dvogodišnje dete, a potom izvršio samoubistvo.

Kako se saznaje, E. D. je poreklom iz okoline Višegrada, ali je nastanjen na području Goražda. ATV javlja da je E. D. razveden, a zbog čega se odlučio na ovakav užasan čin zasad nije poznato.

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju tela oca i deteta.

- Dežurni tužilac je na licu mesta rukovodio uviđajem i naložio je da se preduzmu sve istražne mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Naložena je obdukcija tela kako bi se utvrdilo tačno vreme i uzrok smrti - navode u OJT Istočno Sarajevo.

