Francusku je pogodio najraniji toplotni talas u više od jednog veka, sa temperaturama i do 15 stepeni iznad proseka za ovo doba godine, dok je departman Finister prvi put od uspostavljanja sistema upozorenja 2004. godine stavljen u žuti stepen pripravnosti zbog vrućina tokom maja, saopštila je danas francuska meteorološka služba Meteo Frans.

Upozorenje je, kako piše Figaro, prošireno na 18 departmana na zapadu Francuske i području Pariza, dok je osam departmana danas pod narandžastim meteo-alarmom zbog ekstremnih temperatura.

Prema navodima Meteo Fransa, toplotni talas nastupa kada prosečna temperatura na nivou države tokom tri dana iznosi najmanje 23,4 stepena Celzijusa, uz najmanje jedan dan sa temperaturom od 25,3 stepena ili više.

Meteorolog televizijske mreže Šen meteo, Siril Vest izjavio je da je reč o "najranijem toplotnom talasu ikada zabeleženom u više od jednog veka".

On je objasnio da je uzrok aktuelnog talasa vrelog vazduha prodor toplog vazduha iz Sahare preko Mediterana ka Evropi, gde ga zadržava snažan anticiklon iznad zemalja Beneluksa i Severnog mora.

Stručnjaci upozoravaju da su sve učestaliji i intenzivniji toplotni talasi direktna posledica globalnog zagrevanja. Aktuelna "toplotna kupola" nad Evropom, prema procenama meteorologa, mogla bi da se zadrži najmanje do narednog vikenda.