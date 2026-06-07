Sjedinjene Američke Države razmatraju plan za kupovinu ostrva Čagos od Mauricijusa, ukoliko Velika Britanija ustupi Mauricijusu suverenitet nad ostrvima, na kojima se nalazi strateški važna britansko-američka vojna baza ''Dijego Garsija'', izjavio je danas američki zvaničnik upoznat sa razgovorima.

Američki zvaničnik izjavio je za britanski Telegraf da je Bela kuća redovno vodila razgovore sa Dauning stritom o budućnosti baze ''Dijego Garsija''.

Kupovina ostrva jedna je od nekoliko opcija koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa izradila u dokumentu koji ima za cilj da pruži alternative planu britanskog premijera Kira Starmera, kojim bi se suverenitet nad ostrvima predao Mauricijusu.

Britanska vlada je u aprilu obustavila sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvima Čagos Mauricijusu, gde se nalazi američko-britanska vazduhoplovna baza ''Dijego Garsija''. Tramp je u februaru rekao da je sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvina Čagos Mauricijusu "velika greška".