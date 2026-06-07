Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je danas bezbednosne konsultacije o sukobu u Libanu, nakon pretnji iz Irana da će odgovoriti na izraelski napad na Bejrut.

Na konsultacije je pozvan izraelski ministar odbrane Izrael Kac i šefovi odbrambenih institucija, prenosi Tajms of Izrael.

Iranski zvaničnici ranije danas su zapretili da će odgovoriti na izraelske napade na militantni proiranski pokret Hezbolah u južnom predgrađu Bejruta, navodeći da to predstavlja kršenje primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje je na snazi od 8. aprila.

Portparol iranskog Saveza za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Rezai upozorio je ranije danas da će Iran "odgovoriti na odlučan i bolan način u slučaju izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta".

Libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) prenela je da su u izraelskim udarima pogođene dve stambene zgrade u južnom predgrađu Bejruta Izraelski ministar odbrane Izrael Kac je saopštio da taj napad predstavlja reagovanje na napade Hezbolaha na izraelsku vojsku.