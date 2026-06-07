Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne planira da povuče oko 50.000 američkih vojnika koji su uključeni u rat sa Iranom, dok Sjedinjene Američke Države "ne završe" posao u toj zemlji, kao i da "ne smatra da su oni u opasnosti".

"Imamo najbolju odbranu koju je iko ikada video. Imamo najbolji napad koji je iko ikada video. Dakle, ne smatram da je to opasno. Rekao bih da bi bilo ludo to učiniti jer bismo ih možda mogli upotrebiti", rekao je Tramp za NBC.

Tramp je uporedio broj žrtava u operaciji u Iranu sa američkim ratom u Vijetnamu, tokom kojeg su SAD izgubile više od 58.000 vojnika.

"Izgubili smo 13 ljudi ovde i to je mnogo. Trinaest ljudi, previše. Ali, ako pogledate Vijetnam, gde su stotine hiljada ljudi ubijene, ako pogledate bilo koji od poslednjih sedam ili osam ratova gde je mnogo, mnogo ljudi ubijeno, izgubili smo 13. I opet, 13 je previše. Ne želim da izgubim nijednog. Ali 13 je manje nego što je iko ikada zamislio. Mislim da radimo odličan posao", istakao je Tramp.

Tramp rekao je da su on i izraelski premijer Benjamin Netanjahu na istoj strani, kada je reč o sukobu u Iranu, uprkos nekim neslaganjima oko izraelske vojne ofanzive u Libanu.

"Veoma dobro se slažemo. Bili smo odlični drugovi. Uradili smo veoma, veoma veliki posao protiv određene zemlje koja je 47 godina bila samo problem. Ne slažem se sa njim u nekoliko stvari", kazao je Tramp.