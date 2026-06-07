To partnerstvo se sada raspada, piše Njujork tajms (NYT).

Umesto toga, Turska pomaže Ukrajini da uspostavi uporište u delu sveta gde je predsednik Rusije Vladimir Putin ranije uživao značajan uticaj.

Partnerstvo između Putina i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana oduvek je bilo dvosmisleno i jedno vreme se činilo da bi rat u Siriji mogao da ih uvuče u direktan sukob. Ankara je podržavala pobunjenike koji su pokušavali da svrgnu Bašara al Asada, sirijskog diktatora, dok je Moskva intervenisala da ga podrži.

Međutim, na kraju su se obe sile međusobno prilagodile. Na primer, kada je Turska pokrenula upad u severnu Siriju 2016. godine, to je mogla da učini samo zato što joj je Rusija, koja je u to vreme kontrolisala sirijski vazdušni prostor, to dozvolila. Turska je, zauzvrat, ograničila svoju pomoć pobunjenicima. Ovakvi aranžmani odražavali su šire razumevanje između njih dve: svaka je tolerisala i pojačala prisustvo druge u zemlji, u korist obe strane, navodi NYT.

Za Putina, korist je bila turska saglasnost sa Rusijom koja je potvrđivala svoju moć u Siriji i drugde na Bliskom istoku i pukotine koje je njihova saradnja stvorila u zapadnim savezima. Erdogan je imao koristi od regionalnog saveznika u vreme kada su njegovi odnosi sa NATO-om bili zategnuti.

U ranim godinama, gospodin Erdogan je bio mlađi partner od njih dvojice, ali rat u Ukrajini je pomerio ravnotežu. Izolovan od strane Zapada, Putin se sve više oslanjao na turskog predsednika, koji je odbio da se pridruži zapadnim sankcijama. Turska je postala čvorište ruske trgovine, investicija i energetskih tokova, a Ankara se našla sa većim uticajem.

Prva prekretnica – pad Asada

Prava prekretnica u partnerstvu došla je kada je Al Asad svrgnut krajem 2024. godine, a Rusija, zaglavljena u Ukrajini, nije mu pritekla u pomoć. Umesto toga, Moskva je brzo reagovala pokušavajući da izgradi veze sa privremenim sirijskim liderom, Ahmedom al-Šarom, i nastavlja da snabdeva zemlju naftom. Rusija je ostavljena u poziciji da pregovara sa vladom u kojoj su ljudi koje je godinama neumorno bombardovala. A Turska, koja je podržavala pobunjenike, pojavila se kao nova dominantna. Za Tursku je ovo veliki trenutak – prilika da se repozicionira kao ključni saveznik NATO-a, rebalansira svoj odnos sa Rusijom i pomogne Ukrajini da neguje nove odnose na Bliskom istoku.

U aprilu je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, putujući turskim državnim avionom, prvi put posetio Siriju radi razgovora sa Al Šarom i turskim ministrom spoljnih poslova, gde su razgovarali o vojnoj i energetskoj saradnji.

Turska je uključena u obnavljanje sirijske vojske u modernu silu koja može da prevaziđe decenije sovjetskog uticaja. Za Ukrajinu je ovo prilika da doprinese svojim stručnim znanjem u vojnoj proizvodnji i ratovanju dronovima, oblikovanom godinama rata sa Rusijom, dok istovremeno neguje odnose sa zemljom koja je nekada bila u orbiti Moskve.

Ukrajina iskoristila rat u Iranu

Ukrajina je već kapitalizovala rat u Iranu negovanjem bližih vojnih veza sa zemljama Zaliva. Kada je Iran napao susedne zemlje kamikazama Šahed-136, istim dronovima koje je Rusija koristila u Ukrajini, Zelenski je brzo pokušao da iskoristi iskustvo Ukrajine, šaljući timove protivvazdušne odbrane u Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Turska, koja ima jake vojne veze sa Zalivom, vidi rastuću ulogu Ukrajine kao dopunu odnosima Ankare koja će joj omogućiti da proširi ono što nudi. Za Rusiju, koja je godinama razvijala bliže ekonomske i bezbednosne veze sa zalivskim monarhijama, ova promena je još jedan korak unazad.

Ukrajini su očajnički potrebni saveznici i tokovi prihoda, a njen ulazak na Bliski istok učvrstiće njenu ulogu kao garanta bezbednosti. To što Erdogan pomaže da se otvore vrata Ukrajini jasno naglašava opadajuću sposobnost Putina da projektuje globalnu moć i koliko se toga promenilo u odnosu.

Jasno je da Ankara više ne balansira između Moskve i NATO-a i da okreće teren protiv Putina. Pad Rusije je dao Turskoj, nakon decenije pokornosti Moskvi, slobodu da sledi svoje interese. Ukrajina je korisnik.