"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!

Strašna porodična tragedija dogodila se u noći između ponedeljka i utorka u stambenoj zgradi u 19. arondismanu Pariza.
Šesnaestogodišnji dečak osumnjičen je da je ubio svog 14-godišnjeg brata i brutalno napao majku, čije je stanje kritično.
Bilo je nešto pre 3 sata ujutru kada se šesnaestogodišnjak pojavio u policijskoj stanici u 19. arondismanu sa krvavim rukama.
Izjavio da ih je ubio, iako je majka još uvek živa
Pred policajcima je izjavio da je "ubio svoju majku i svog 14-godišnjeg brata", navodi Tužilaštvo u Parizu.
Nekoliko minuta kasnije, oko 3.10, policijske ekipe stigle su na adresu koju je naveo, u ulici Krime, u stan na trećem spratu.
Pronađeni nož i čekić
Po ulasku u stan, policajci su u jednoj od soba pronašli telo "maloletnika koji je ležao na krevetu sa više krvarećih rana na vratu", navodi policijski izvor.
Za 14-godišnjeg dečaka, koji je bio brat osumnjičenog, bilo je prekasno. Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje njegovu smrt, saopštilo je Tužilaštvo u Parizu.
U drugoj prostoriji policajci su "pronašli nagu ženu kako leži na krevetu sa otečenom glavom i otvorenim prelomom", navodi isti izvor.
Utvrđeno je da je reč o majci dvojice dečaka, 54-godišnjoj ženi koja je prevezena u bolnicu nakon što joj je pružena hitna reanimaciona pomoć, navodi tužilaštvo. Prema dostupnim informacijama, njeno stanje je u utorak ujutru i dalje bilo kritično.
Za sada je teško utvrditi šta se tačno dogodilo u porodičnom stanu.
Policajci su u kupatilu pronašli "nož i čekić u kadi, za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja dela", dodaje policijski izvor.
Istražuje se mogućnost psihičkog poremećaja
Dežurni tužilac iz Tužilaštva u Parizu odmah je izašao na mesto događaja. Pokrenuta je hitna istraga zbog "ubistva maloletnika mlađeg od 15 godina s umišljajem" i "pokušaja ubistva roditelja s umišljajem", potvrdilo je Tužilaštvo u Parizu za Le Parisien.
Prema dostupnim informacijama, istraga je poverena brigadi za zaštitu maloletnika.
Šesnaestogodišnjak, osumnjičen da je ubio mlađeg brata i teško povredio majku, uhapšen je i zadržan u policijskom pritvoru.
Istražitelji će ispitati mogućnost postojanja psihičkog poremećaja. Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je imao zvanično priznato pravo na pomoć zbog invaliditeta.
"Brojne istražne radnje su u toku", saopštilo je kratko Tužilaštvo u Parizu.
Alo.rs/Le Parisien
