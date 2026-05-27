"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!

Policija je na mestu događaja pronašla telo brata sa više rana na vratu i teško povređenu, nagu majku sa povredama lobanje

 
Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.18:37
Strašna porodična tragedija dogodila se u noći između ponedeljka i utorka u stambenoj zgradi u 19. arondismanu Pariza.

Šesnaestogodišnji dečak osumnjičen je da je ubio svog 14-godišnjeg brata i brutalno napao majku, čije je stanje kritično.

Bilo je nešto pre 3 sata ujutru kada se šesnaestogodišnjak pojavio u policijskoj stanici u 19. arondismanu sa krvavim rukama.

Izjavio da ih je ubio, iako je majka još uvek živa

Pred policajcima je izjavio da je "ubio svoju majku i svog 14-godišnjeg brata", navodi Tužilaštvo u Parizu.

Nekoliko minuta kasnije, oko 3.10, policijske ekipe stigle su na adresu koju je naveo, u ulici Krime, u stan na trećem spratu.

Pronađeni nož i čekić

Po ulasku u stan, policajci su u jednoj od soba pronašli telo "maloletnika koji je ležao na krevetu sa više krvarećih rana na vratu", navodi policijski izvor.

Za 14-godišnjeg dečaka, koji je bio brat osumnjičenog, bilo je prekasno. Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje njegovu smrt, saopštilo je Tužilaštvo u Parizu.

U drugoj prostoriji policajci su "pronašli nagu ženu kako leži na krevetu sa otečenom glavom i otvorenim prelomom", navodi isti izvor.

Utvrđeno je da je reč o majci dvojice dečaka, 54-godišnjoj ženi koja je prevezena u bolnicu nakon što joj je pružena hitna reanimaciona pomoć, navodi tužilaštvo. Prema dostupnim informacijama, njeno stanje je u utorak ujutru i dalje bilo kritično.

Za sada je teško utvrditi šta se tačno dogodilo u porodičnom stanu.

Policajci su u kupatilu pronašli "nož i čekić u kadi, za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja dela", dodaje policijski izvor.

Istražuje se mogućnost psihičkog poremećaja

Dežurni tužilac iz Tužilaštva u Parizu odmah je izašao na mesto događaja. Pokrenuta je hitna istraga zbog "ubistva maloletnika mlađeg od 15 godina s umišljajem" i "pokušaja ubistva roditelja s umišljajem", potvrdilo je Tužilaštvo u Parizu za Le Parisien.

Prema dostupnim informacijama, istraga je poverena brigadi za zaštitu maloletnika.

Šesnaestogodišnjak, osumnjičen da je ubio mlađeg brata i teško povredio majku, uhapšen je i zadržan u policijskom pritvoru.

Istražitelji će ispitati mogućnost postojanja psihičkog poremećaja. Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je imao zvanično priznato pravo na pomoć zbog invaliditeta.

"Brojne istražne radnje su u toku", saopštilo je kratko Tužilaštvo u Parizu.

Alo.rs/Le Parisien

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

