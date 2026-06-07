Iran je večeras ispalio balističke rakete prema severu Izraela, zbog čega su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost u više područja, uključujući i obalski grad Haifu.
 
Ovako brzo razvoj dešavanja dolazi neposredno nakon što su iz Irana poručili da preti direktna konfrontacija sa SAD zbog Libana.

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Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala lansiranje projektila iz Irana prema izraelskoj teritoriji, kao i da su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

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Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju, a Komanda za civilnu zaštitu poslala je preliminarna upozorenja na mobilne telefone u ugroženim područjima, objavio je IDF.

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Vlasti su pozvale građane da se odmah sklone u zaštićene prostore nakon prijema upozorenja i da tamo ostanu do novih uputstava.

Izraelska vojska je naglasila da je izlazak iz skloništa dozvoljen tek nakon zvaničnog obaveštenja i pozvala je stanovništvo da se strogo pridržava uputstava civilne zaštite.

Prema prvim informacijama, Iran je u poslednjim minutima lansirao najmanje četiri balističke rakete prema severu Izraela. Izraelski i regionalni mediji navode da je napad izveden kao odgovor na današnje izraelske udare na južna predgrađa Bejruta u Libanu. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.