Više od 1.000 ljudi, uglavnom mladih demonstranata, okupilo se ispred Centralne železničke stanice u Briselu kako bi protestovali protiv planiranih obrazovnih reformi u frankofonoj federaciji Valonija-Brisel, a sukobi i nemiri su prijavljeni širom belgijske prestonice.

Demonstranti su zapalili barikade i bicikle u blizini stanice Brisel-Central, dok su incidenti i nemiri prijavljeni i na stanici Sen-Gidon u Anderlehtu.

Protesti protiv obrazovnih reformi vlade Federacije Valonija-Brisel izazvali su poremećaje u radu metroa i intervenciju policije, prenosi "Brasels tajms".

Belgijska policija nije za sada objavila informacije o hapšenjima ili povređenima, navodi portal.

Vlada Federacije Valonija-Brisel, koja je odgovorna za obrazovanje na francuskom jeziku u zemlji, između ostalog planira da poveća godišnje školarine za visoko obrazovanje sa 835 evra na oko 1.100 evra.

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