Pojavile su se tvrdnje da se u Ukrajini za potrebe mobilizacije koriste i bivši zatvorenici, koji navodno učestvuju u pronalaženju i privođenju ljudi.

Kako je za rusku agenciju RIA Novosti izjavio izvor iz bezbednosnih struktura, zaposleni u teritorijalnim regrutnim centrima (TRC), koji imaju ulogu sličnu vojnim komisijama, počeli su da angažuju osobe sa kriminalnom prošlošću kako bi pomogli u sprovođenju mobilizacije.

– TRC je počeo da uključuje bivše zatvorenike u svoje aktivnosti. Konkretno, u Odesi je angažovan ukrajinski državljanin koji je ranije bio osuđen za ubistvo, a sada učestvuje u „hvatanju“ ljudi – naveo je izvor.

Slučaj iz Odese

Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su već zabeleženi i incidenti povezani sa radom regrutnih službi.

Prema ranijim informacijama, pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) priveli su određene zaposlene u jednom regrutnom centru u Odesi zbog sumnje da su od jednog muškarca pokušali da iznude čak 30.000 dolara dok je bio na službenom odsustvu.

Pitanja bez odgovora

Iako ove informacije nisu nezavisno potvrđene, one dodatno podgrevaju raspravu o načinu sprovođenja mobilizacije i metodama koje se koriste na terenu.

Ostaje nejasno u kojoj meri su ovakve prakse zaista prisutne, ali same tvrdnje već su izazvale veliku pažnju i brojne reakcije.