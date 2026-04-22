Čak 50 odsto mladih reklo je da "ni pod kojim okolnostima" ne bi išli u rat, a samo 38 odsto bi to učinilo "pod određenim okolnostima, dok ostali označili da nisu sigurni, prenosi Telegraf.

Anketa sprovedena među 2.000 ljudi starosti od 16 do 29 godina pokazala je da se broj onih koji očekuju da će im život biti bolji od života njihovih roditelja prepolovio za godinu dana sa 63 odsto na samo 36 odsto.

Istraživanje takođe pokazuje da 25 odsto smatra da se politički sistem prema njima odnosi pravedno.

Kao svoje tri najveće brige, mladi su naveli finansijske probleme, nesigurnost posla i nestabilnost stanovanja.

Bolje plate, pristupačno stanovanje i više mogućnosti na polju karijere su rangirali kao tri stvari koje bi ih učinile srećnijima.

Uticaj veštačke inteligencije na radna mesta rangiran je kao tri najveće pretnje od strane 55 odsto mladih.

Što se tiče britanske politike, sa izjavom da je u Britaniji "demokratija u krizi", 56 odsto ispitanika se složilo, a 13 odsto ne.

Na pitanje da li je politika u Velikoj Britaniji postala previše podeljena, 53 odsto je odgovorilo potvrdno.

Kada su mladi upitani koji politički lider najbolje predstavlja britanske vrednosti, 45 odsto ispitanika nije moglo da navede nijednog aktuelnog lidera.

Broj mladih koji su rekli da više vole diktaturu od demokratije opao je u odnosu na prošlu godinu sa 27 na 17 odsto.

Ispitanici smatraju da Velika Britanija ima određenu odgovornost da interveniše u inostranstvu, posebno u slučajevima kršenja ljudskih prava, kao i da su spremni da podrže isplatu reparacija bivšim kolonijama, pri čemu je 66 odsto odgovorilo sa "da" ili "možda".

Više od polovine (51 odsto) smatra da je imigracija poboljšala njihove zajednice i navela da poštovanje zakona (86 odsto), poznavanje engleskog jezika (85 odsto) i posedovanje državljanstva (76 odsto) važno da neko bude "pravi Britanac", prenosi Tanjug.

