"Ne mogu da otkrijem ceo paket. Biće penzioneri ubrzo obradovani. Govorio sam o lekovima, govorio sam o nekim drugim stvarima. Pa i u smislu povećanja penzija, biće im značajno povećanje penzija, koje ćemo opet da gledamo da bude ranije, da ne bude 1. januara, nego da bude ranije. Ali ne samo povećanje penzije, biće u tom paketu dodatnih finansijskih davanja za penzionere", rekao je Vučić za Radio Beograd.

Na pitanje novinara da li će povećanje penzija biti zbog izbora, Vučić je odgovorio da će povećanje biti verovatno manje nego prethodne dve godine kad nije bilo izbora.

"Bezveze je ta priča, znaju ljudi da sam ja suviše ozbiljan čovek. Znaju ljudi da smo mi suviše ozbiljni ljudi da bismo se bavili izborima. Mi mislimo posle izbora da nastave ozbiljni i odgovorni ljudi da vladaju ovom zemljom. Ne mislimo da im ostavimo pustoš. Ne mislimo da nekom drugom to ostavljamo zato što znamo da bi oni napravili pustoš i od bogate kase, a kamoli da mi nešto uništimo, jer onda im ne bi bilo potrebno mnogo vremena da to urade", ocenio je Vučić, piše Tanjug.

On je naveo da je sada prosečna penzija 56.000 dinara, a da je prosečne plata u martu bila 1.037 evra, i da je bila najveća u regionu Zapadnog Balkana. Dodao je da je bila 330 evra kada je postao predsednik vlade.

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