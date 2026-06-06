Vlada Velike Britanije osudila je "ljude koji pokušavaju da se mešaju u demokratiju i da podstiču podele", nakon komentara američkog potpredsednika Džej Di Vensa o smrti britanskog tinejdžera Henrija Novaka, prenosi "Politiko".

Vens je za smrt osamnaestogodišnjaka okrivio "zapadnu politiku samoprezira i masovni priliv migranata".

U saopštenju Dauning strita, navedeno je da Novakova porodica "ne želi da se njegova smrt koristi za stvaranje dodatnih podela, mržnje ili tenzija".

Novak je ubijen u decembru, ali su tek prošlog meseca objavljeni detalji slučaja, kada je njegov ubica Vikrum Digva osuđen na zatvorsku kaznu. Digva je prvo izbo Novaka ritualnim nožem Sika, a onda policiji izjavio da je Novak bio "rasista" i da ga je napao prvi.

U svojoj objavi u petak, Vens je napisao da je "Henri Novak umro na isti način na koji umire jedna civilizacija: napušten, sa lisicama na rukama od strane vlasti".

Vens je ubistvo Novaka nazvao tragedijom na koju je "jedini ispravan odgovor pravednički bes".

Novak bi još bio živ, dodao je američki potpredsednik, da su "evropske elite pružile otpor politici samomržnje i masovnoj invaziji migranata". Najveći uspeh administracije Donalda Trampa, dodao je, leži u odbrani suvereniteta od masovnih migracija.

"Volimo svoju civiliaciju, svoju zemlju, svoju decu. I niko nikad više ne treba da pogine kao Henri Novak", zaključio je Džej Di Vens.

Britanska policija je pod velikim pritiskom javnosti objavila snimke sa kamera koje su nosili policajci na licu mesta. Na njima se vidi kako stavljaju lisice smrtno ranjenom Novaku, dok mladi Britanac govori da "ne može da diše" i da je "izboden". Čuje se jedan policajac kako odgovara, "mislim da nisi, druže".

Objavljivanje snimaka bilo je povod za demonstracije širom Britanije protiv "dvostrukih aršina" u pravosuđu, koje su u nekoliko navrata prerasle u nasilje prema policiji.