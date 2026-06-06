Velika Britanija, koja je odbila da direktno nabavlja rusku naftu, nastavila je ipak sa nabavkom naftnih derivata dobijenih iz ruske nafte iz zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, rekao je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.



„Kada im je postalo teško, kada je na tržištu zavladala nestašica i nisu imali dovoljno benzina ili dizel goriva, zaboravili su princip da je Rusija loša. Hajde da je otkupimo. Stvar je u tome što žele da kupuju naftne derivate od nafte koju mi isporučujemo Azijsko-pacifičkom regionu, Indiji, na primer“, rekao je Novak na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.



Novak je takođe dodao da su ruske sirovine tražene na globalnim tržištima. Nakon što su neprijateljske zemlje uvele sankcije protiv nje, Rusija je preusmerila trgovinske tokove ka prijateljskim zemljama, podsetio je on.

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