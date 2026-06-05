"Ovo je najopasnije vreme koje sam ikada poznavao u svom radnom veku. A rizici i pretnje po ovu zemlju su veći nego što sam ikada poznavao od Hladnog rata. I važno je da društvo i svi mi to prepoznamo i razumemo, a to može da znači da moramo da napravimo drugačije izbore i drugačije prioritete", rekao je Najton za BBC.

On je kazao da Rusija istražuje i "tradicionalnu vojnu odbranu" Velike Britanije, ali i da koristi druga sredstva, kao što su sajber napadi i sabotaže.

"Dakle, Rusija definitivno povećava ulog i rizikuje da pređe granicu“, rekao je Najton.

Prema njegovim rečima, u prvih pet meseci ove godine zabeležen je broj upada ruskih strateških aviona u vazdušni prostor Velike Britanije koliko i tokom cele prošle godine.

"Moramo da potrošimo više na odbranu i da to uradimo brže. Izazov za ministre je da donesu te teške kompromisne odluke", rekao je Najton, govoreći o povećanju troškova za odbranu.