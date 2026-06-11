Zaštitne mreže protiv dronova, slične onima koje se koriste na frontu, postavljene su u blizini rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina u okrugu Valdaj.

Mreže su primećene oko devet kilometara od kompleksa, a snimak koji je u utorak podelio novinar Oleg Kašin pokazuje mrežaste strukture koje pokrivaju parkinge za kamione duž obližnjeg autoputa.

Prema izvorima, postavljanje takve zaštite moglo bi da odražava rastuće bezbednosne zabrinutosti posle ukrajinskih napada dronovima.

Sistemi zaštite od mreže, koji se široko koriste na ukrajinskom ratištu, pojavili su se i u Novgorodskoj oblasti. Kašin je na Telegramu objavio fotografije koje je dobio od čitalaca, navodi portal "Meduza". Portal "Agentsto" je analizirao snimke i utvrdio da su snimljeni duž autoputa u Valdajskoj oblasti.

Rezidencija Valdaj se smatra jednim od ključnih privatnih utočišta Putina i njegovog užeg kruga. Prema nekim izveštajima, u njoj se nalazi i replika njegove kancelarije u Kremlju. Mreže protiv dronova se obično koriste na frontu kako bi se zaštitila oprema i vozila od napada malih dronova ili municije koju izbacuju bespilotne letelice.

Ruslan Levijev, osnivač Tima za obaveštajnu radnju o konfliktima (CIT), sugeriše da ove strukture mogu služiti ne samo kao fizička zaštita vozila, već i kao sredstvo za kontrolu njihovog kretanja.

"Paukova mreža"

Pojačane mere bezbednosti povezao je sa ukrajinskom operacijom "Paukova mreža". Operaciju je sprovela Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) 1. juna 2025. godine, a bila je jedan od najsloženijih napada dugog dometa u istoriji ukrajinskih obaveštajnih službi.

Operatori dronova iz Centra za specijalne operacije "Alfa" potom su pokrenuli napad na najmanje pet ruskih vazduhoplovnih baza u više regiona. Oštetili su ili uništili 41 letelicu, uključujući strateške bombardere koji su korišćeni za raketne napade na Ukrajinu.

Tokom vremena, ukrajinski operativci su na teren isporučili oko 150 FPV dronova i prateću opremu, uključujući lansirne kapsule, kao i teško dostupne komponente poput baterija i solarnih panela za autonomne sisteme.

Rusija je do marta ove godine izgradila sedam novih tornjeva opremljenih protivvazdušnim sistemima "Pancir" oko Putinove rezidencije Valdaj. Satelitski snimci sa Planet.com pokazuju da je izgradnja tornjeva počela istovremeno, 17. marta.

Neke od struktura su već opremljene sistemima protivvazdušne odbrane. Odbrambeni sistemi sada formiraju dva koncentrična prstena oko rezidencije, čime se ukupan broj sistema protivvazdušne odbrane u neposrednoj blizini povećava na 27, navodi se u izveštaju.

(Kijev post)