Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je javno kritikovao premijerku Italije Đorđu Meloni, poručivši da njihov odnos više nije isti nakon što je ona odbila da pruži podršku u vezi sa situacijom i ratom u Iranu.

Govoreći u intervjuu za Foks njuz, Tramp je izjavio da je Melonijeva, kako kaže, zauzela negativan stav i da to ima posledice po odnose sa Italijom. Naglasio je da, prema njegovim rečima, svaka zemlja koja nije spremna da pomogne u upravljanju krizom oko Irana više ne može računati na isti odnos sa Sjedinjenim Državama. Takođe je podsetio da Italija u velikoj meri zavisi od nafte koja dolazi preko Ormuskog moreuza.

„Ona više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja“, ponovio je Tramp.

Američki predsednik je već ranije, u utorak, tokom telefonskog razgovora za italijanski list Korijere dela Sera, izneo slične stavove, rekavši da je iznenađen ponašanjem italijanske premijerke i da je pogrešno procenio njenu spremnost da podrži Sjedinjene Države.

„Đorđa Meloni ne želi da nam pomogne u ratu, i to me je šokiralo. Da li se ljudima dopada to što njihova predsednica ne preduzima ništa kako bi obezbedila naftu? Sumnjam. Bio sam uveren da ima hrabrosti za takve poteze, ali sam se očigledno prevario“, rekao je Tramp.