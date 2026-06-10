Dok Nemačka traži da se celokupan iznos preusmeri za pomoć Ukrajini, Poljska insistira na povraćaju sredstava za oružje koje je već isporučila.

Cezari Tomčik, zamenik poljskog ministra odbrane, izjavio je da Varšava očekuje punu nadoknadu od oko 450 miliona evra (dve milijarde zlota) za oružje koje je poslala Ukrajini u okviru Evropskog instrumenta za mir, prenosi Index.

Nakon što je Budimpešta odustala od blokade, na računu u Briselu dostupno je 6,6 milijardi evra. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, predložila je kompromisno rešenje: 10 odsto delimičnog povraćaja sredstava, finansiranje obuke ukrajinskih vojnika i podsticanje zajedničke nabavke oružja za Ukrajinu.

Poljska odbila plan

"Taj je novac naš", poručio je Tomčik, najavljujući da će se Varšava "boriti za svaki evro". "U praksi, manje tog novca znači i manje novca za našu vojsku", dodao je, optuživši Brisel za "menjanje pravila usred igre".

Nemačka insistira na solidarnosti sa Ukrajinom

S druge strane, Nemačka, kao najveći uplatilac Evropskog instrument za mir, smatra da bi deblokirana sredstva trebalo u celosti da budu usmerena Ukrajini, a ne vraćena u nacionalne budžete.

"Sebastijan Hartman, nemački državni sekretar u Ministarstvu odbrane, koji je boravio u Nikoziji tokom sastanka ministara odbrane EU, jasno je pozvao partnere da obezbede da se sva neiskorišćena sredstva iz fonda i dalje usmeravaju za podršku Ukrajini. Evropski instrument za mir stvoren je kao mehanizam solidarnosti", stoji u saopštenju nemačkog ministarstva odbrane.

Pozadina spora

Mađarska je nedavno ukinula veto na isplatu 6,6 milijardi evra iz Evropskog instrumenta za mir. Nakon te odluke, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da su ministri odbrane na sastanku na Kipru 8. juna razgovarali o načinima korišćenja tih sredstava za pomoć Ukrajini.

Mogućnosti su uključivale povraćaj novca državama članicama za ranije isporuke oružja, finansiranje zajedničke nabavke i podršku odbrambenim inicijativama između EU i Ukrajine. Prethodno je Kalas navela da pregovori sa Mađarskom o deblokadi i dalje traju i da ne može da precizira rok za rešenje problema.