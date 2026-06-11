U Srbiji će se u četvrtak, 11. juna, naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje proširiti na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno može da dođe do grmljavinskih nepogoda - grada i olujnog vetra - rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji, dok se očekuju temperature od 15 do 32 stepena, a na jugoistoku zemlje će krajem dana doći do osetnijeg pada temperature.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, sa dnevnom temperaturom do 20 stepeni, posle podne u padu na 15.

Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći.

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