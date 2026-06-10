Prema njegovim rečima, nuklearno oružje je pomenuto u razgovoru sa visokim članovima Trampove administracije koji se dogodio ranije ove nedelje.

Razgovor se fokusirao na napade na podzemne proizvodne objekte za rakete u Iranu, a tokom razgovora, američki lider je pitao da li je upotreba nuklearnog oružja za uništavanje nekih od ovih postrojenja „izvodljiva“.

Herš je napisao da je bar jedan od učesnika sastanka bio šokiran što američki predsednik tako ležerno govori o mogućnosti izbijanja nuklearnog rata na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, Tramp je izgledao frustrirano i ljutito tokom razgovora i, u tom trenutku, izgledao je "očajnički da ne izgubi u Iranu“.

Ideja američkog predsednika bila je da upozori Iran da Vašington "veoma ozbiljno“ razmatra takvu opciju.