Na početku emisije voditelj Bojan Bilbija poželeo je dobrodošlicu predsedniku Srbije u Radio Beograd posle 18 godina.

- Često sam dolazio ovde tokom NATO agresije, prepoznao sam stepenice, prozore nepromenjene, što je sramota, trebalo bi to da se uradi, nadam se da će rukovodioci naći novca. Došao sam u košulji, nemam pojma, idem na radio, kažu da me našminkaju, nisam na televiziju došao, kažu to se snima sada, podkast - rekao je Vučić.

Nakon toga emitovan je snimak njegovog gostovanja od pre 18 godina.

- Govorio sam ono što mislim i što je bila politika SNS-a i ponosan sam na to. Drugačije je vreme danas. U eri društvenih mreža naši politički protivnici misle da, ako vam ne opsuju majku ili vas ne nazovu ludakom, ne mogu da privuku pažnju. Ljudi danas traže nešto atraktivno i površinsko. Veoma mali broj ljudi čita knjige. Pročitaće neki dajdžest od pet rečenica i to će da kažu profesoru. Čini im se da će dobiti više lajkova, ali to nije politika - rekao je predsednik.

"Zna li neko kako se zovu deca Borisa Tadića?"

Govoreći o napadima na porodicu, Vučić je rekao da njegova deca nikada nisu želela da budu deo javnosti.

- Rekao sam ono što sam mislio i niko njih nikad nije dirao. Zna li neko kako se zovu deca Borisa Tadića? Verujem da niko ne zna. I to ne zato što su se moja deca dobrovoljno pojavljivala, već zato što su bila meta najžešćih napada. Ne mogu da razumem kada kažu da nekoga treba tuširati osiromašenim uranijumom - rekao je Vučić.

O nasilju u Frankfurtu

Predsednik kaže da ga je posebno pogodilo ono što se dogodilo tokom tribine u Frankfurtu.

- Niko nije iz sale reagovao i rekao: "Pustite čoveka, ima pravo da pita". To je prva šokantna stvar. Druga je još gora. Gotovo niko nije osudio taj jezivi napad. Umesto da kažu "žao nam je tog čoveka", oni su žalili sebe zato što se priča o incidentu, a ne o tribini. Nije im palo na pamet da su oni ti koji su kreirali takvu atmosferu - rekao je Vučić.

Kako je nastao izraz "ćaci"

Govoreći o izrazu "ćaci", predsednik je rekao da je sve poteklo od Marije Vasić.

- Rekla je da napišu "ćaci", a ne "đaci", da bi jedne predstavili kao nepismene, a sebe kao elitu - naveo je Vučić.

Sećanje na 2008. godinu

Predsednik se prisetio protesta nakon kojih je preminuo Ranko Panić.

- Ostao je uz mene samo Slaviša Kokeza. On je primio dobar deo udaraca, bio je teško povređen, a ja sam imao šest masnica od pendreka. Nisam podigao ruku na policiju, ali priznajem da sam bio bezobrazan i da nisam smeo da im govorim ono što sam im govorio - rekao je Vučić.

"Oni su živeli od kombinacije do kombinacije"

Govoreći o ekonomskim reformama iz 2014. godine, Vučić je rekao da je Srbija tada imala javni dug od 79 odsto BDP-a.

- Morali smo tri godine da držimo teške mere da bismo izvukli zemlju. Danas smo na oko 43 odsto javnog duga. Za to vam je potrebna hrabrost i vizija. Oni su živeli od kombinacije do kombinacije, od izbora do izbora, a nama su bili važni snovi i budućnost Srbije - poručio je predsednik.

Skup 27. juna

Vučić je najavio veliki skup 27. juna.

- Pozvaćemo sve ljude da čuju lepu poruku. Nećemo da pljujemo nikoga, već da pokažemo razliku između ljubavi prema otadžbini i mržnje koju oni svakodnevno šire. Predstavićemo program i ime liste - rekao je Vučić.

"Ja ovu decu ne krivim"

Predsednik je rekao da ne krivi studente.

- Učio sam do pet ujutru, a drugi su me zvali na Terazije da slušamo Leku i Jokanovića. Dobio sam desetku iz Ustavnog prava. Nisam bio za Miloševića. Imam ogromno razumevanje za ovu decu, ne krivim njih, već one starije koji su želeli da ih iskoriste - rekao je Vučić.

O pokušaju obojene revolucije

Predsednik tvrdi da je početkom februara odlučio da se drugačije suprotstavi protestima.

- Video sam da sve ide naopako i rekao da više ne mogu da glumim budalu. Osećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji želi da sruši državu. Te noći smo doneli odluku da se borimo - rekao je Vučić.

On tvrdi da je vrhunac popularnosti protesta bio krajem februara.

- Četiri od pet glavnih policijskih jedinica bile su na njihovoj strani. Samo je jedinica koju vodi Repac bila uz državu. Sve smo znali i bili smo spremni da se borimo - rekao je predsednik.

"Dve najjezivije laži"

- Laž o zvučnom topu i priča o smrti mladića u Valjevu trebalo je da izazovu krvoproliće u Srbiji. Rusi su dokazali da zvučni top nije korišćen - rekao je Vučić.

Penzije, ostavka i kandidatura

Predsednik je najavio povećanje penzija pre kraja godine i dodatna davanja za penzionere.

- Biće zadovoljni, ne mogu još sve da otkrivam. Razmišljam i o kandidaturi za premijera. Planiram i da podnesem ostavku kada za to dođe vreme. Već sam počeo da pakujem knjige iz Predsedništva - rekao je Vučić.

O Hramu Svetog Save

Govoreći o Pojasu Presvete Bogorodice i Hramu Svetog Save, predsednik je rekao da se svetinje ne mogu kupiti.

- Za mene je najveći utisak mir, nada i vera ljudi koji su čekali da celivaju Bogorodičin pojas. Mi smo za 14 godina uložili više u Hram Svetog Save nego što je uloženo u prethodnih sto godina. Time se ponosim - poručio je Vučić.