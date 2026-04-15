Predsednik Republike Salvador Najib Bukele odobrio je pravosudne reforme kojima se dozvoljava izricanje doživotne kazne zatvora maloletnicima od 12 do 18 godina starosti koji su počinili ubistvo, teroristički napad ili silovanje, objavljeno je u Službenom glasniku te zemlje.

Ove nove mere, koje bi trebalo da stupe na snagu 26. aprila, usledile su nakon usvajanja ustavnog amandmana koji je u martu odobrio Kongres pod kontrolom vlade, prenosi Rojters.

Pravosudnim promenama se ukidaju posebne pravne procedure koje su ranije bile dostupne počiniocima krivičnih dela starim od 12 do 18 godina, ali se zadržavaju odredbe o periodičnoj reviziji kazni i mogućem nadziranom uslovnom oslobađanju osuđenika.

Ustavni amandman usvojen je samo nekoliko dana nakon što je međunarodna pravna komisija saopštila da postoje "osnovane sumnje" da su vlasti u Salvadoru tokom višegodišnjeg vanrednog stanja činile zločine protiv čovečnosti.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava kritikovala je reforme salvadorskog predsednika, upozoravajući da se njihovom primenom krše prava dece, ali je predsednik Bukele uzvratio rekavši da je prethodni pravni okvir omogućavao nekažnjivost maloletnim počiniocima najtežih krivičnih dela.

Tokom vanrednog stanja koje je uveo 44-godišnji predsednik Bukele, suspendovane su različite ustavne garancije, a više od 90.000 ljudi je pritvoreno.

(Tanjug)