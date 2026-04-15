Ono što je planirano kao opuštajuća tura sa delfinima pretvorilo se u nezaboravno iskustvo za nekoliko turista tokom vikenda. U blizini obale Pule (Istra, Hrvatska), ogromno peraje se iznenada pojavilo tik pored njihovog broda, „Orka“.

Ubrzo nakon toga se džinovska ajkula približila brodu dugom otprilike deset metara. Morski div dugačak oko osam metara je radoznalo plivao pored broda. Kapetan Zvonko Halimić jedva da i sam može da veruje.Rekao je: „Ceo život sam na moru, ali za 65 godina, ništa slično mi se nikada nije dogodilo.“

„Bilo je oko 17 časova, vreme je bilo fantastično“, opisao je kapetan situaciju. Umesto panike, na brodu je vladalo čuđenje, šok i neverica Ogromna ajkula je ostala blizu broda punih deset minuta pre nego što je ponovo zaronila.

U početku nije bilo jasno o kojoj vrsti se radi. Ulrike Kirš iz Nemačke fondacije za zaštitu mora je sigurna da je u pitanju gigantska ajkula. ​​Prema Kiršovim rečima, kit-ajkule se ne nalaze u Mediteranu, osim retkih lutalica. Gigantske ajkule, s druge strane, redovno se pojavljuju u Jadranskom moru. „Hrane se filtriranjem vode i potpuno su bezopasne za ljude“, kaže Kirš, prenosi Heute.

Gigantska ajkula može narasti do dvanaest metara dužine i težiti nekoliko tona. Za ovu ajkulu je zipično veliko, trouglasto leđno peraje i svetla donja strana tla.