Tome svedoče i scene zabeležene sinoć u Valjevu, gde je viđena grupa maloletnih lica kako se veru uz banderu, lepe nalepnice i pokazuju srednji prst.

Nepristojnost, bahatost, uništavanje javne imovine i rizično ponašanje - obrazac evidentno preuzet od starijih, blokadera koji ne prezaju ni od čega u pokušaju da dođu na vlast.

Tužno je videti ovakve scene vandalizma u javnosti, a još tužnije je što blokaderi indoktriniraju decu za svoje svrhe.

U poslednje vreme za blokiranje ulica i ometanje normalnog funkcionisanja građana koriste mlađe maloletnike u širem smislu, tj. decu ispod 14 godina koja zakon definiše kao krivično neodgovorna lica i poslovno nesposobna lica koja zbog činjenice da nemaju nikakvu ili minimalnu svest o sopstvenim postupcima.

Prethodno, objavljeno je da na "studentskoj listi" neće biti studenata - o tome više u odvojenoj vesti.