Američka tužiteljka za Distrikt Kolumbija Džinin Piro izjavila je u petak da će njena kancelarija povećati kazne zatvora za roditelje u Vašingtonu koji se ne pridržavaju zakona o policijskom času, što je, kako je navela, posledica „tinejdžerskih preuzimanja ulica“.

Roditelji i odrasli koji znaju ili dopuštaju deci „da učestvuju u delinkventnim radnjama mogu se suočiti sa krivičnim kaznama do šest meseci zatvora“, pri čemu će optužbe biti primenjivane bez obzira na to da li se dete zasebno krivično goni.

– Tinejdžerska preuzimanja ulica poremetila su život u naseljima, primorala preduzeća da privremeno zatvore vrata i preusmerila dragocene policijske resurse sa stanovnika Distrikta – navela je Piro u saopštenju svoje kancelarije.

– Ovi incidenti postali su sve češći u oblastima kao što su Nejvi Jard i NoMa i često su praćeni kriminalnim ponašanjem, uključujući napade, pljačke, tuče i drugo narušavanje javnog reda.

Kancelarija Pirove ne može da goni maloletnike osim ukoliko im se za određena nasilna krivična dela ne sudi kao odraslima. Većinu krivičnih dela koje počine maloletnici procesuira državni tužilac Distrikta Kolumbija.

Kancelarija Pirove sarađivaće sa partnerima iz Metropolitenske policijske uprave kako bi pokretala prijave protiv roditelja kada je kršenje policijskog časa povezano sa „incidentima preuzimanja ulica“. Te prijave mogu uključivati obavezno obaveštavanje roditelja, sudski naložene roditeljske kurseve ili porodično savetovanje kao način rešavanja slučaja.

Vašington već ima opšti policijski čas za maloletnike od 23 časa radnim danima, kao i policijski čas od ponoći vikendom.

Pirova je rekla da je, uprkos policijskom času koji sprovodi gradonačelnica Vašingtona Mjurijel Bauzer iz Demokratske stranke, potrebno preduzeti dodatne mere. Optužila je Gradsko veće Vašingtona da odbija da se „pozabavi problemom“ i da njihovo nečinjenje stvara „izuzetno opasnu situaciju za stanovnike Distrikta i same tinejdžere“.

– Građani koji poštuju zakon i plaćaju porez ne bi trebalo da subvencionišu haos izazvan roditeljskim nemarom – rekla je Pirova.

– Roditelji, radite svoj posao ili ćemo ga mi raditi umesto vas.

Ministarstvo pravde je takođe u petak saopštilo da traži raspoređivanje dodatnih 1.500 pripadnika Nacionalne garde na ulice distrikta u okviru „letnjeg pojačanja“ zbog povećanog broja posetilaca uoči obeležavanja 250. godišnjice SAD 4. jula.

– Vidljivo prisustvo na ulicama skraćuje vreme reakcije na kriminal, pruža podršku policiji na terenu i čuva bezbednost policajaca i civila – rekao je direktor Službe američkih maršala Gadjases Seralta na konferenciji za novinare ranije tokom dana.

Dolazak dodatnih 1.500 pripadnika povećaće broj pripadnika Nacionalne garde koji patroliraju Vašingtonom na 5.000.