Službenici Uprave policije lišili su slobode maloletnika starog 16 godina osumnjičenog za silovanje. On je, kako se sumnja, ovo krivično delo izvršio 6. aprila na štetu takođe maloletne osobe, nakon čega je oštećenoj uputio reči preteće sadržine po život i telo sa ciljem da istu spreči da prijavi navedeni događaj.

- Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem je naložio da se osumnjičeni maloletnik liši slobode, te je on uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u zakonskom roku na dalju nadležnost - saopšteno je iz UP.

U skladu sa važećim zakonodavnim propisima, u postupcima koji uključuju maloletna lica obezbeđuje se poseban stepen zaštite njihovih prava, kao najranjivije kategorije društva, uz obavezno učešće zakonskih zastupnika i stručnih lica.

- Takođe, obavezno je i sprovođenje postupka uz punu diskreciju, pri čemu ističemo da je zakonom zabranjeno zvanično objavljivanje identiteta maloletnih lica u medijima.

