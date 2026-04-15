Promena vlasti i pad DPS-a 2020. godine nije doneo diskontinuitet sa kriminalizovanim režimom, saopštio je Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene (PzP).

„DPS kartel je nastavio sa transnacionalnim švercom narkotika, oružja, ljudi i pranjem novca“, napisao je Medojević na mreži X, nastavljajući:

„DPS kartel je zadržao uticaj na policiju, ANB, tužilaštvo i sudove i omogućio nastavak svojih kriminalnih operacija. Đukanovići su iskoristili nesposobnost ili napravili dil sa Spajićem da njihovi specijalisti zadrže ključne pozicije u ANB i kontrolišu izbor kadrova za GST i pravosuđe“, istakao je lider PzP-a.

Kako je naveo, Đukanovići (Milo i Aco) kontrolišu „spavače“ u državnim institucijama.

„Kontrolom tajnih dosijea ANB-a, Đukanovići kontrolišu sve svoje spavače u najvažnijim državnim institucijama i omogućavaju ponižavajuće akcije kojima demonstriraju svoju moć. Tunel ispod Višeg suda i krađa dokaza, paljenje dokaza na placu Uprave za imovinu, presude Vesni Medenici, bjekstvo optuženih za organizovani kriminal, nastavak mafijaških likvidacija, zloupotreba tajnih dosijea ANB-a za diskreditaciju Demokrata i UP-a, blokada istraga koje vode ka Đukanovićima… samo su neke od očiglednih manifestacija moći DPS kartela koji nije uništen promjenom vlasti“, naglasio je Medojević.

Za kraj je dodao:

„Nastavak globalnih operacija DPS kartela i likvidacija neprijateljskih vojnika pokazuju da se ne plaše vlasti u Crnoj Gori. Slaba vlast i jaka mafija je pogubna kombinacija. Spajićeva vlada i njegovi ljudi su nesposobni da vode opljačkanu i korumpiranu državu i njenu tranziciju. Crna Gora je nepovratno na putu kraha institucija i bankrota javnih finansija. Glasali ste, gledajte. I plaćajte!“, poručio je Medojević.

Bonus video: