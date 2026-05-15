Medojević je na društvenim mrežama naveo da je, prema optužnici italijanskog tužilaštva, "Đukanovićev DPS duvanski kartel" u periodu od 1999. do 2001. godine izneo iz Crne Gore više od 1,2 milijarde nemačkih maraka u kešu na dva ofšor računa pod nazivima "CODEX" i "DULWIĆ".

On tvrdi i da je Đukanović pitanje crnogorske nezavisnosti prvi put pomenuo nakon presude Vrhovnog kasacionog suda Italije od 17. septembra 2004. godine.

"Ovom pravosnažnom presudom Đukanoviću nije priznat imunitet kao predsedniku Crne Gore, članu državne zajednice Srbije i Crne Gore, i naređeno je njegovo hapšenje kao ‘opasnog međunarodnog kriminalca’", naveo je Medojević na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, advokat po imenu Tućilo savetovao je Đukanoviću da ga "od robije jedino može spasiti da Crna Gora postane nezavisna i međunarodno priznata država".

"Nažalost svih iskrenih suverenista koji su sanjali Crnu Goru kao slobodnu, nezavisnu i suverenu državu, Đukanović je krenuo u taj proces da bi sebi obezbedio imunitet od krivičnog gonjenja", naveo je Medojević.