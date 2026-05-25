„Umesto sile zakona, zavladao je zakon sile. Umesto pravne države i pravde, dobili smo ‘omertu’ i druge zakone mafije. Umesto socijalne države i blagostanja, dobili smo novu klasu bogataša-mafijaša i strukturno siromaštvo…“, izjavio je Medojević, pa dodao:

„Milo je stvorio jednu novu Crnu Goru, na koju se sada navikavamo – državu korupcije, nepravde i siromaštva“, zaključio je prvi čovek PzP-a.

Kako je istakao, rešenje postoji.

„Bilo je na stolu posle pada DPS kartela 2020. Moji saborci i drugi oslobodioci ga niju prihvatili. Masonske lože iz Trebinja i Beograda i njihove sluge u Crnoj Gori su ga odbile i napravile dil sa Đukanovićem“, tvrdi Medojević.

Za kraj je dodao:

„Na izborima 2023. to jedino efikasno rešenje za spas i ozdravljenje našeg društva masovno je odbio i narod, dajući podršku postojećem haosu sa 99,3% glasova! Kad bude svima jasno, biće kasno“, zaključio je Medojević na mreži X.