Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promjene (PzP), poručio je da se steže obruč oko bivšeg šefa DPS-a Mila Đukanovića, inače nekadašnjeg premijera i predsednika Crne Gore.

Medojević se, naime, osvrnuo na izjavu aktuelnog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da se predstavnik uticajne evropske države interesovao da li se crnogorske institucije bave optužbama da je Đukanović upleten u krijumčarenje cigareta…

„Steže se obruč. I to spolja, jer je sve, ali bukvalno sve iz sistema pokupovao još 2020. Posebno u ANB, tužilaštvu, a i u sudovima“, napisao je Medojević na mreži X.