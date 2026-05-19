Jake kiše koje su pogodile južnu i centralnu Kinu izazvale su poplave u kojima je poginulo najmanje deset osoba, u više provincija zatvorene su škole i preduzeća, a poremećeni su i saobraćaj i snabdevanje električnom energijom, saopštile su kineske vlasti.

Najmanje šest ljudi je poginulo nakon što je pikap sa 15 putnika upao u nabujalu reku u jugozapadnom kineskom regionu Guangsi, a u odvojenim incidentima, tri osobe su poginule u bujičnim poplavama u selu u Hubeju, dok je jedna osoba poginula u južnoj provinciji Hunan, prenosi CCTV. Kineska meteorološka agencija saopštila je da se područja u Đangsiju, Anhuiju, Hunanu, Hubeju, Guidžou, Guangsiju, Guangdongu i Hajnanu suočavaju sa visokim rizikom od bujičnih poplava i klizišta.

U nekim delovima provincija u centralnoj Kini, Hubej i Hunan u toku je evakuacija stanovnika u poplavljenim područjima, a u gradu Đingdžou oboren je istorijski rekord u padavinama, od kada je meteorološka stanica počela sa radom 1953. godine.

Vatrogasno-spasilačka ekipa Hubeja poslala je više od 1.410 vatrogasaca, više od 90 spasilačkih vozila, više od 1.500 komada opreme i zaliha i 100 čamaca u Đingdžou, rekli su lokalni zvaničnici, prenosi Čajna dejli. U područjima koja su pogođena poplavama obustavljeni su javni prevoz, uključujući gradske autobuse, taksije, kao i međugradski prevoz, a vlasti su pozvale stanovnike da izbegavaju nepotrebna putovanja.