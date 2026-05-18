U savremenom životnom ritmu, kupatilo postaje više od mesta za kupanje - ono je funkcionalan prostor koji mora biti brz i praktičan za svakodnevnu upotrebu. Sve veći broj ljudi pri renoviranju starih stanova odlučuje se da tradicionalnu kadu zameni tuš-kabinom u ravnom podu, poznatom i kao walk-in tuš. Ova promena ne samo da oslobađa prostor i daje minimalistički izgled, već zahteva i preciznu izvođačku proceduru kako bi se izbegle potencijalne probleme, poput propuštanja vode prema stanu ispod.

Jedan od najvažnijih koraka prilikom instalacije walk-in tuša je pravilno određivanje pozicije tuš kanalice. U našem primeru ugrađivali smo TECE Drainline kanalicu dužine 80 centimetara, koja omogućava postavljanje pločice direktno u kanalicu, stvarajući ravnu i elegantnu podnu površinu. Najpre je potrebno odrediti visinu budućeg poda, tzv. kotu nula, od koje se kasnije postavljaju pločice. Kanalica predstavlja najnižu tačku poda i od nje kreće pad keramike, zbog čega je njeno precizno pozicioniranje ključno za pravilno odvođenje vode.

Položaj kanalice takođe igra ključnu ulogu. Njena osa mora biti u centru buduće tuš kabine, dok udaljenost od zida zavisi od vrste kanalice. U slučaju klasične kanalice, ona se postavlja otprilike 12 cm od zida kako bi se sa obe strane mogao formirati pad, dok se ugaona kanalica postavlja direktno uz zid.

Nakon određivanja pozicije, slede radovi štemovanja poda kako bi se omogućilo postavljanje cevi i slivnika. Sifon i nogice kanalice zahtevaju nešto dublji otvor, a nakon toga se zaptivne gume podmazuju sanitarnim silikonom i sifon se vezuje za kanalicu. Sifon ima funkciju da spreči povrat vazduha i širenje neprijatnih mirisa u kupatilu. Horizontalnost kanalice proverava se libelom, kako bi ravnoteža bila savršena sa budućim podom.

U slučaju renoviranja, kanalica se ne fiksira odmah jer je zidna keramika uklonjena, pa se tačna pozicija zida još ne zna. Kanalica se fiksira tek kada se zid završi, dok su cevi privremeno učvršćene malterom kako bi se sprečilo oštećenje.

Poslednji i možda najvažniji korak je izolacija kanalice. Pre postavljanja keramike, pravilno se postavljaju izolacione trake i padovi ka kanalici kako bi voda nesmetano oticala. Kod TECE kanalica, bitumenska izolaciona traka lepi se direktno na kanalicu koja je već postavljena u košuljicu, a pre nanošenja hidroizolacije. Ova kanalica je kompatibilna sa svim standardnim hidroizolacionim sistemima i pruža sigurnost da moderna instalacija neće izazvati poplavu.

Kombinacija preciznog pozicioniranja, kvalitetne opreme i pravilne hidroizolacije čini walk-in tuš ne samo estetski privlačnim, već i potpuno funkcionalnim rešenjem za svako moderno kupatilo, piše Gradnja.