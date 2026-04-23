U javnosti se nedavno spekulisalo o navodnom sukobu Mirze Selimović sa Milica Pavlović i njenom „otpraćivanju“ na Instagramu, što je pokrenulo priče o zahlađenju odnosa. Ipak, kako naš sagovornik otkriva, iza svega nema prave drame, već mnogo više međusobnog poštovanja nego što se na prvi pogled čini.

Mnogi mediji su pisali o sukobu sa Milicom Pavlović i tome da te je otpratila sa Instagrama. Da li ste „zakopali ratne sekire“?





- Te „sekire“ zapravo i ne postoje. Nekada se u emisijama našalim, pa možda nešto nespretno izjavim, ali mislim da mi ona to ne zameri, niti ja njoj zameram to oko Instagrama. Čuli smo se nedavno, poslala mi je poruku da mi čestita na koncertu, ja sam njoj čestitao na nastupu u Makedoniji. Zbog posla se ne družimo intenzivno, ali se uzajamno pratimo i podržavamo od samih početaka. Više mi znači ta ljudska poruka koju mi je poslala nego to da li se pratimo na mrežama, jer u te virtuelne stvari i ne ulazim često. Moram da pohvalim Milicu Pavlović, kada su bile poplave u Bosni, ona se javila da pita da li je sve u redu, kako su moji i da li mi treba bilo kakva pomoć. Tom porukom me je kupila za ceo život. Ne treba meni da me ona prati na mrežama, to me ne zanima. Uvek se šalimo na taj račun kad se vidimo, pitam je: „Kad ćeš me zapratiti?“, ali to je sve potpuno nebitno u odnosu na ljudskost koju je pokazala.

U nastavku pevač je otkrio da je početak njegove karijere bio olakšan jer nije morao da brine o krovu nad glavom jer je dobio stan od produkcije Granda.

- Jako je bilo teško u početku. Dolaziš, a nemaš pojma ni o produkciji, ni o aranžmanima, niti o tome kako sistem funkcioniše. Svoje prve pesme sam izbacio skoro bez spotova jer 2015. godine nisam imao finansijsku mogućnost da ih snimim. Znao sam šta želim, ali je to bilo teško realizovati. To je kamen o koji se mnogi mladi sapletu, ovaj posao zahteva ogromna ulaganja, a ako nešto ne prođe „na keca“, ljudi se razočaraju i demotivišu. Ja sam imao dve godine vakuma i stagnacije, ali mi je pomoglo to što sam od „Granda“ dobio stan. To što nisam morao da plaćam kiriju, režije i hotele bilo je presudno da ostanem u Beogradu i borim se dalje - izjavio je Mirza za Alo.