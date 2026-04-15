Pop ikona Madona otkrila je da će njen novi album „Confessions on a Dance Floor: Part II“ - nastavak njenog hvaljenog plesnog izdanja iz 2005.- biti objavljen 3. jula za Warner Records.

Ovo je njen prvi studijski album nakon sedam godina i ujedno ponovno okupljanje sa DJ-em Stuart Price, producentom originalnog albuma „Confessions on a Dance Floor“, koji sadrži hitove poput „Hung Up“, „Sorry“, „Jump“ i druge.

Madonna je najavu podelila u sredu na društvenim mrežama, zajedno s omotom albuma na kojem pozira na ljubičastim zvučnicima, u usklađenom donjem vešu, dok joj ružičasta tkanina prekriva lice. Takođe je podelila i kratak muzički isečak uoči izlaska prvog singla.

U saopštenju za javnost, Madonna je podelila „manifest“ koji su ona i Price pratili tokom rada na albumu:

„Moramo da plešemo, slavimo i molimo se svojim telima. To su stvari koje radimo hiljadama godina - one su zapravo duhovne prakse. Na kraju krajeva, plesni podijum je ritualni prostor. To je mesto gde se povezujete - sa svojim ranama, svojom krhkošću. Rejv je umetnost..“

Ova najava dolazi nakon što je Madonna nagovestila da će novi plesni album stići 2026. godine, nakon njenog povratka u Warner Records, gotovo dve decenije nakon što je napustila tu izdavačku kuću.

„Od trenutka kada sam kao umetnica koja se bori u Njujorku potpisala ugovor za samo tri singla, činilo se da se moj svet nikada više neće promeniti — i zaista je tako i bilo“, izjavila je tada Madonna. „Od samog početka, Warner Records je bio pravi partner. Srećna sam što smo ponovo zajedno i radujem se budućnosti — stvaranju muzike, neočekivanom i pokretanju nekih važnih razgovora.“, prenosi variety.