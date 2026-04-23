Mali otvori na sudoperi nisu tu bez razloga. Njihova osnovna funkcija je da spreče prelivanje vode. Ako ostavite slavinu otvorenu i nivo vode počne da raste, ovi otvori preuzimaju višak i usmeravaju ga dalje u odvod.

Možete ih posmatrati kao mali “sigurnosni ventil” koji sprečava neprijatne situacije — poput izlivanja vode i potencijalne štete u kuhinji.

Uz njih, važnu ulogu ima i glavni odvod, koji omogućava da voda brzo otiče, kao i prelivni sistem koji dodatno smanjuje rizik od poplave ako nivo vode naglo poraste.

Zašto je održavanje ključno

Iako deluju nebitno, ovi otvori i sistemi rade svoj posao samo ako su čisti i prohodni.

Vremenom se u njima mogu nakupiti:

ostaci hrane

masnoća

nečistoće i bakterije

To ne utiče samo na higijenu, već može usporiti ili potpuno blokirati protok vode — čime se gubi njihova zaštitna funkcija.

Šta uraditi?

Povremeno isperite otvore toplom vodom, a s vremena na vreme očistite ih blagim sredstvom za čišćenje ili sodom bikarbonom i sirćetom.

Mali detalj koji lako previdimo — ali koji može sprečiti velike probleme.