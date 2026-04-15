Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristao na razgovor sa Sandrom Gocijem na televiziji N1, došlo je do iznenadne promene – gostovanje je ubrzo otkazano.

Prema navodima koji su se pojavili, odluka o odjavi emisije doneta je vrlo brzo nakon što je postalo jasno da bi do tog susreta moglo doći. Spekuliše se da je upravo Goci reagovao i zatražio da se jasno stavi do znanja da do tog razgovora ne može doći, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

Situacija je dodatno dobila na pažnji nakon reakcije predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, koja se oglasila na društvenoj mreži X.

– N1 i Sandro Goci otišli tetki da odnesu lek. Duel sa @avucic može da sačeka... Nije hitno – napisala je Brnabić.

Ova objava dodatno je podgrejala raspravu u javnosti, dok se polemike o razlozima otkazivanja najavljenog razgovora nastavljaju.