Pravi haos zavladao je na plaži u izraelskom primorskom gradu Naharija nakon što su rakete pale svega nekoliko metara od obale dok su se na plaži nalazili brojni kupači.

Dramatični snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju trenutke panike i straha dok ljudi u kupaćim kostimima bježe prema skloništima, a eksplozije odjekuju u neposrednoj blizini mora.

Prema navodima izraelskih medija, više projektila palo je u Sredozemno more nedaleko od plaže u Nahariji, gradu koji se nalazi blizu granice sa Libanom.

Izraelska vojska saopštila je da su rakete lansirane sa teritorije Libana, dok pojedini mediji tvrde da iza napada stoji Hezbolah.

Na snimcima se vidi kako porodice sa djecom panično napuštaju peškire i stvari na plaži i trče prema zaklonu čim su se začule sirene i prve detonacije.

Neki kupači bacali su se na zemlju, dok su drugi pokušavali da pomognu djeci i starijima da što prije pobjegnu sa otvorenog prostora.

Eksplozije su odjekivale tik uz obalu, a stubovi vode i dima dizali su se iz mora svega nekoliko desetina metara od mjesta gdje su se ljudi kupali.

Naharija je već više puta bila meta raketnih napada od početka sukoba između Izraela i Hezbolaha, koji se posljednjih mjeseci gotovo svakodnevno razmjenjuju vatru duž granice.

Napetosti su dodatno eskalirale paralelno sa ratom u Pojasu Gaze, zbog čega se sjever Izraela nalazi pod konstantnom prijetnjom novih udara.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili povrijeđenima u ovom incidentu, ali su prizori sa plaže izazvali ogromnu pažnju na društvenim mrežama i dodatno pojačali strah od širenja sukoba na čitav region.