Na društvenim mrežama pojavio se snimak današnje pucnjave u školi u Kahramanmarašu u Turskoj. Prema pisanju turskih medija, ubijene su četiri osobe - tri učenika i jedan nastavnik. Povređeno je 20 osoba. Napadač je učenik osmog razreda koji je u školu došao sa oružjem svog oca koji je bivši policajac.

Snimci sa lica mesta prikazuju učenike i nastavnike kako beže i škole, kao i učenike koji stoje na prozoru na prvom spratu. Prema pisanju turskih medija, učenici su se sa prozora spuštali uz pomoć peškira.

"Dođao je u školu sa pet komada oružja i sedam okvira"

Iznoseći detalje događaja, guverner Kahramanmaraša Mukarem Unluer je naveo: „Naš učenik 8. razreda došao je u školu sa 5 komada oružja i 7 okvira za municiju, za koje pretpostavljamo da pripadaju njegovom ocu, bivšem pripadniku policije. U ljude je pucao nasumično“, rekao je.

Pokrenuta je istraga.

Ovo je druga pucnjava u Turskoj u roku od dva dana.

Podsetimo, juče se dogodila pucnjava u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Turskoj. U pucnjavi je povređeno najmanje 16 osoba, a napadač (19), bivši učenik škole, ubio se nakon što ga je policija opkolila.

BONUS VIDEO