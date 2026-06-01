Komandant američkih snaga u Koreji, general Gzavije Branson, izjavio je da Korejsko poluostrvo predstavlja „bodež u srcu Azije“ iz perspektive Kine, što je rezultiralo diplomatskim žalbama Pekinga.

Njegovi komentari ukazuju na poziciju Korejskog poluostrva od kraja 1940-ih kao odskočne daske za projekciju zapadne moći u istočnoj Aziji, što je izazvalo sve veće kontroverze poslednjih godina.

-Kada pogledaju sa istočne obale Kine, ono što vide jeste da je tu Koreja, bodež u srcu Azije, primetio je Gzavije, objašnjavajući da je Japan služio kao „taj štit koji je neka vrsta zaštite“ u Južnom kineskom moru, a Filipini se nalaze na jugoistoku Kine kako bi upotpunili regionalnu sliku. Ovo strateško uokvirivanje je dostavljeno putem formalnog akademskog vojnog kanala, podkasta Američkog ratnog koledža, i pruža zvaničnu potvrdu dugogodišnjih procena analitičara da su američke snage u ovim zemljama namenjene obuzdavanju Kine, vodećeg izazivača trenutnom regionalnom poretku kojim dominira Zapad.

Američko vojno prisustvo u Južnoj Koreji izazvalo je sve veće kontroverze u zemlji, posebno otkako je raspoređivanje američkih antibalističkih raketnih sistema dugog dometa THAAD 2016. godine podstaklo porast tenzija sa Kinom, što je označilo veliku negativnu prekretnicu u odnosima između dva suseda. Kontroverze su se nedavno pogoršale nakon što su iste ove sisteme povukle iz zemlje od strane američkih oružanih snaga bez konsultacija sa lokalnom vladom, jer je prioritet bio raspoređivanje na Bliski istok radi podrške napadu na Iran. Takođe je potvrđeno da je američka vojska povukla raketne sisteme MIM-104 Patriot i niz neodređenog drugog oružja, a navodi se da je tokom prethodnih meseci stalno povlačila i rakete zemlja-vazduh iz sistema Patriot.

Južnokorejski predsednik Li Džae-mjung je u martu izdao upozorenje protiv preteranog oslanjanja na Sjedinjene Države u podršci bezbednosti zemlje, primetivši 9. marta:

„Iako se protivimo transferu nekih sistema protivvazdušne odbrane od strane američkih snaga stacioniranih u Južnoj Koreji, surova realnost je da ne možemo u potpunosti da potvrdimo svoj stav.“

Naglasio je da su napredne sposobnosti Oružanih snaga Republike Koreje osigurale da je zavisnost od SAD daleko manja nego što je bila u prošlosti.

-Objektivno gledano, vojni izdaci Južne Koreje su veoma visoki u poređenju sa drugim zemljama. Iako je nuklearno oružje Severne Koreje poseban faktor, jasno je da su naše konvencionalne borbene sposobnosti i vojna snaga ogromne.- Nacionalna odbrana je zapravo odgovornost svake zemlje. Ako se oslanjamo na druge zemlje, ta zavisnost će se srušiti, dodao je predsednik. Ovo je izazvalo spekulacije da bi Seul mogao postepeno da pokuša da se odvoji od Vašingtona kako bi uživao u boljim vezama sa svojim susedom i najvećim trgovinskim partnerom. U zapadnom svetu postoji zabrinutost da će napori Južne Koreje, predvođeni predsednikom Lijem, da povrati operativnu kontrolu nad svojim snagama u ratnom vremenu od Sjedinjenih Država, predstavljati prvi korak u ovom procesu.