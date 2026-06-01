Ovaj problem je posebno izražen jer najviše pogađa decu i mlade, a nedavne analize ukazuju da "digitalna glavobolja" postaje sve učestalija pojava.

Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok "digitalne glavobolje", oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja.

Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači, pedijatri, ukazuju da naprezanje očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje, prenosi Ansa.

Nedavni pregled objavljen u časopisu Headache, koji je analizirao 48 međunarodnih studija, pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima. Druga studija otkrila je da deca s glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od tri sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom.

Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom, u kombinaciji s poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom s ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.

Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom takođe povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi, u obliku tenzičnih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja, povezano s anksioznošću.

Iz tog razloga, Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja spavaćih soba bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korištenja.

U današnje vreme skoro da je nemoguće da se ne koristi telefon, pa se postavlja pitanje u kom uzrastu dete treba da dobije prvi telefon? Kao ključna granica se izdvaja uzrast od 12 godina što potvrđuje istraživanje. Ono je obuhvatilo više od 10.500 dece i analiziralo kako je starost u kojoj su dobila pametni telefon povezana sa njihovim zdravstvenim stanjem u dvanaestoj godini. Deca koja su telefon dobila ranije imala su veći rizik od simptoma depresije, problema sa spavanjem i povećane telesne težine u odnosu na vršnjake koji ga u tom periodu još nisu koristili, govori studija.

Ipak, treba napomenuti da se radi o statističkoj povezanosti na nivou populacije, tako da rezultati ne garantuju da će svako dete koje dobije telefon pre 12. godine razviti ove probleme, ali se rizik u proseku povećava.