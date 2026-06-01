Prema podacima NASA-e, energija oslobođena tokom raspadanja svemirskog tela bila je približno jednaka eksploziji od oko 300 tona TNT-a.

Stanovnici više gradova prijavili su da su oko 14.11 časova po lokalnom vremenu čuli snažnu detonaciju koja je tresla prozore, uznemirila kućne ljubimce i u pojedinim slučajevima zatresla kuće.





Vatrena kugla viđena u više saveznih država

Desetine građana prijavile su Američkom meteorološkom društvu da su neposredno pre eksplozije videle vatrenu kuglu na nebu.

Zapažanja su zabeležena širom severoistoka Sjedinjenih Američkih Država, što je naučnicima omogućilo da preciznije odrede putanju meteora.

Dodatnu potvrdu pružili su satelitski podaci Nacionalne okeanske i atmosferske administracije, koji su registrovali signal karakterističan za ulazak meteora u atmosferu.

Prema preliminarnim analizama, objekat je ušao u atmosferu iznad južne obale Masačusetsa, u blizini Bostona.

"Čini se da se meteor raspao na visini od oko 64 kilometra iznad severoistočnog Masačusetsa i jugoistočnog Nju Hempšira. Energija oslobođena pri raspadu procenjuje se na oko 300 tona TNT-a, što objašnjava jak zvuk", navodi se u saopštenju NASA-e.

Da li su ostaci meteora završili u okeanu?

Stručnjaci smatraju da je moguće da su ostaci meteora pali u Atlantik, nedaleko od obale Masačusetsa.

Šona Edson iz Nacionalnog muzeja svemira i vazduha Smitsonijan istakla je da bi u tom slučaju pronalaženje fragmenata bilo veoma teško.

Ipak, čak i bez pronađenih ostataka, naučnici mogu mnogo da saznaju analizom snimaka i izjava očevidaca.

"Koliko je bio sjajan, koliko se brzo kretao, pod kojim uglom je dolazio i koliko dugo je bio vidljiv – sve to nam daje mnogo podataka", rekla je ona.

"Možda je deo nekog razbijenog asteroida, a možda samo jedan od manjih objekata koji lutaju svemirom, a da ne znamo njihovo poreklo."

Zašto su meteori važni naučnicima

Edsonova naglašava da meteori predstavljaju dragocen izvor informacija o nastanku i razvoju Sunčevog sistema.

"Meteori su poput vremenskih kapsula koje nose informacije. Kada pronađemo njihove delove, svaki je pravo blago podataka o Sunčevom sistemu", rekla je.

"Osim nekoliko uzoraka sa Meseca, većina materijala iz svemira dolazi do nas prirodnim putem."

Kolike su šanse da meteorit pogodi čoveka?

Prema dostupnim podacima, postoji samo jedan zvanično dokumentovan slučaj da je osoba direktno pogođena meteoritom.

Dogodilo se to 1954. godine u Alabami, kada je svemirska stena probila krov kuće i pogodila En Hodžis dok je ležala na kauču. Zadobila je samo modrice.

Edsonova ističe da je verovatnoća da meteorit pogodi čoveka izuzetno mala.

"Mi smo kao ljudi vrlo mali deo jedne ogromne planete", rekla je.

"I ne možete mnogo da učinite ako se to dogodi, zato jednostavno živite svoj život."

Sve više vatrenih kugli tokom 2026. godine

Eksplozija iznad Masačusetsa samo je poslednja u nizu sličnih događaja zabeleženih ove godine u Severnoj Americi.

U martu je meteor eksplodirao iznad Ohaja, a zvučni udar čuo se u nekoliko saveznih država.

Nedugo zatim, vatrena kugla iznad Teksasa izazvala je snažan udarni talas i rasula fragmente meteorita u okolini Hjustona, pri čemu je jedan komad probio krov porodične kuće.

Stručnjaci navode da je tokom prvih meseci 2026. godine zabeležen neuobičajeno veliki broj vatrenih kugli i zvučnih udara povezanih sa ulaskom meteora u Zemljinu atmosferu.

Uprkos tome, istraživači naglašavaju da trenutno nema nikakvih pokazatelja da postoji opasnost od većeg udara na Zemlju.