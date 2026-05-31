Predsednik SAD Donald Tramp objavio je slike buduće baze dronova na krovu balske sale Bele kuće koja je u izgradnji.

"Parking za dronove u balskoj sali Bele kuće biće verovatno najnapredniji na svetu! Štitiće prestonicu naše nacije, Vašington u godinama koje dolaze“, napisao je Tramp na društvenoj mreži.

Američki lider je uz svoju objavu priložio dve slike koje prikazuju dronove i vojnike na krovu buduće zgrade.

Nakon što je stupio na dužnost, Tramp je započeo opsežnu rekonstrukciju Bele kuće, tako što je srušio njeno istočno krilo kako bi izgradio novu balsku dvoranu za velike prijeme.

Procenjuje se da će projekat koštati 400 miliona dolara, koje je Tramp navodno prikupio van budžeta.