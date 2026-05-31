Nemačka politika prema Rusiji je puna kontradikcija, rekla je veteranka nemačke političke scene Sara Vagenkneht optužujući Berlin da kažnjava Moskvu zbog navodnih kršenja međunarodnog prava, dok istovremeno opravdava slične optužbe iznete protiv SAD i nanosi štetu sopstvenoj ekonomiji.

Liderka stranke "Savez Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu" je u Berlinu ove nedelje kritikovala podršku kancelara Fridriha Merca zapadnim sankcijama Rusiji i njegov stav o međunarodnom pravu.

"Ruska nafta i gas se prodaju kao alva širom sveta, a mi se ponašamo kao da možemo da okončamo ovaj rat jednostavnim prestankom kupovine. Ljudi kažu da, pošto je Rusija prekršila međunarodno pravo, moramo da uvedemo sankcije. Ali kada SAD prekrše međunarodno pravo, gospodin Merc stoji ispred kamere i govori nam da je međunarodno pravo zapravo zastarelo. Dakle, za SAD je ono zastarelo, ali kada ga Rusija prekrši, moramo potpuno da uništimo našu ekonomiju, jer moramo da uvedemo sankcije", istakla je.

Od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, EU je uvela 20 paketa sankcija Rusiji, dok istovremeno nastoji da postepeno ukine ruska fosilna goriva. Rusija je, međutim, uglavnom preusmerila svoj izvoz energije ka Aziji. Prema podacima Američke administracije za energetske informacije, Azija i Okeanija su činile 81odsto ruskog izvoza sirove nafte u 2024. godini, a Kina i Indija su se pojavile kao najveći kupci Rusije.

Zapadne vlade optužuju Rusiju za kršenje međunarodnog prava u Ukrajini, što Moskva odbacuje. Vagenkneht je ovo uporedila sa zapadnim odgovorima na američke vojne akcije, uključujući nedavne operacije na Bliskom istoku. U martu je Merc odbio da dovede u pitanje legalnost američkih akcija u Iranu, tvrdeći da nije vreme za "držanje predavanja" saveznicima o međunarodnom pravu.