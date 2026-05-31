Zamenik političkog komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) Jadolah Džavani izajvio je danas da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim moreuzom za Iran strateški važnije od nuklearnog naoružanja.

"Vršenje suvereniteta nad Ormuskim moreuzom je strateški važnije oružje od nuklearnog oružja, zato što omogućava Iranu da kazni agresore", rekao je Džavani, a prenosi portal Iran internešenel.

Komentarišući rat Irana protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, on je ocenio da je rat bio neizbežan i da Iran nije bio iznenađen.

"Oduvek smo se pripremali za takvu konfrontaciju", rekao je on.

Prema nejgovim rečima, rat je Iranu doneo pojedine "blagoslove".

"Iran ne samo da se odbranio, već je iz ovog rata izašao kao globalna sila", rekao je Džavani.

Ranije danas, CNN je preneo da je Iran spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja.

Od prekida vatre pre više od sedam nedelja, iranski napori za iskopavanje baza su se značajno ubrzali, a CNN je pregledom satelitskih snimaka otkrio da je Iran sada deblokirao 50 od 69 ulaza u tunele koje su SAD i Izrael pogodile u 18 podzemnih raketnih postrojenja.

Iran je popravio i druge delove baza, uključujući puteve koje su SAD i Izrael bombardovali kako bi sprečili raketne bacače da ih koriste, a satelitski snimci pokazuju da su skoro svi ovi krateri sada popunjeni, a na dva mesta čak i ponovo asfaltirani.