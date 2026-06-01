Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazali su da veliko oklopno vozilo više ne može da računa na prikriveno približavanje liniji fronta kao nekada. Izviđački dronovi, termovizija, komercijalne kamere, FPV letelice i stalno osmatranje pozadine pretvorili su čitave sektore u prostor u kojem se svako veće kretanje brzo otkriva.

To ne znači da je tenk izgubio smisao. Znači da je cena njegove upotrebe porasla. Tenk je i dalje najotpornije sredstvo vatrene podrške na kopnu, ali više ne može da se koristi rutinski, kao vozilo koje izlazi na čistinu, ide pravo napred i očekuje da će oklop rešiti problem.

Učesnici rata primećuju da osnovna uloga tenka nije nestala. On i dalje daje vatru, podržava pešadiju, zaustavlja protivnički oklop, uništava pokretne ciljeve i po potrebi postaje najteža rezerva na ugroženom pravcu. Promenilo se to što se gotovo svako njegovo pojavljivanje sada plaća rizikom od brzog otkrivanja i napada dronovima.

Direktna vatra postala je izuzetak

Jedno od praktičnih rešenja pronađeno na frontu jeste upotreba tenkova za indirektnu vatru. Umesto klasičnog izlaska na direktno gađanje, tenkovi sve češće dejstvuju iz skrivenih položaja, sa većih distanci, po koordinatama ili uz korekciju izviđačkih sredstava. Direktna vatra nije nestala, ali je postala ređa i opasnija.

Razlog je jednostavan. Svaki izlazak tenka na otvoreni položaj odmah povećava šansu da ga primeti dron. Najlakši način da se tenk neutralizuje jeste pogodak u gusenice. Imobilisan tenk ne mora odmah biti uništen, ali postaje laka meta za dodatne FPV dronove, artiljeriju ili protivoklopna sredstva.

Zato se tenk danas koristi mnogo selektivnije. Ako pešadija prodre u šumski pojas u maloj grupi, nema smisla slati tenk na direktnu vatru zbog nekoliko vojnika. U takvoj situaciji rizik često prevazilazi korist. Ako, međutim, protivnik pokrene mehanizovani napad ili se pojavi veća masa oklopa i vozila, tenk ponovo postaje neophodan, jer operateri dronova sami ne mogu uvek da zaustave snažan nalet.

Povratak ulozi protivtenkovskog topa na gusenicama

U Drugom svetskom ratu tenkovi su često opisivani kao protivtenkovski topovi na gusenicama. U današnjim uslovima deo te uloge se vraća. Tenk se ne koristi stalno za brze prodore, već kao teško sredstvo koje se poziva kada odbrani treba precizna, jaka i pokretna vatra.

Njegova prednost u odnosu na artiljeriju ostaje u tome što može efikasno da dejstvuje po pokretnim ciljevima. Artiljerija je snažna, ali ne može uvek dovoljno brzo da reaguje na cilj koji se pomera, menja zaklon ili se pojavljuje na kratko. Tenk, ako je već na pravom položaju i ako preživi prilaz, može mnogo brže da reši takav cilj.

U odbrani je njegova vrednost i dalje velika. Može da čeka u skrivenom položaju, otvori vatru na oklop, zaustavi vozila, podrži pešadiju i zatvori pravac na kojem su lakša sredstva nedovoljna. Problem je što tenk mora biti pažljivo sakriven, zaštićen i povezan sa izviđanjem, jer ga dronovi traže neprestano.

Fiber-optički FPV menja pravila

Poseban problem postali su FPV dronovi sa optičkim vlaknom. Klasični radio-upravljani FPV sistemi imaju ograničenja: pri spuštanju prenisko signal može oslabiti ili nestati, veza se može ometati, a elektronsko ratovanje može im ozbiljno smanjiti efikasnost.

Fiber-optički dron nema taj problem u istoj meri. On može da se približi cilju vrlo nisko, da bira ugao napada, da sleti i sačeka trenutak, ili da zaobiđe klasične mere ometanja. To je posebno opasno za tenk, jer napad može doći iz ugla koji posada ne vidi i koji pasivna zaštita ne pokriva dovoljno dobro.

Loše vreme zato dobija novu vrednost za oklop. Magla, kiša i niska vidljivost smanjuju efikasnost vazdušnog izviđanja i skraćuju domet otkrivanja. U takvim uslovima tenk dobija prozor za kretanje i dejstvo. Po lepom vremenu, njegova upotreba traži mnogo bolju kontrolu situacije, pouzdanu vezu sa komandnim mestom i stalno praćenje vazdušnog prostora.



„Kavez“ kao privremeno rešenje

Pasivna zaštita, pre svega različiti krovni okviri i rešetke poznati kao „kavezi“, pojavila se kao brzo rešenje protiv dronova koji napadaju odozgo. Takva zaštita može da pomogne, naročito ako je okvir masivan, ako pokriva bočne uglove i ako su zaštićene najranjivije tačke.

U praksi, dobro izveden „mangal“ može omogućiti vozilu da preživi više napada dronovima. Međutim, to je situaciono i privremeno rešenje. Ograničava vidljivost, otežava kretanje, povećava siluetu, komplikuje kamuflažu i čini vozilo nezgrapnijim.

Povećanje dimenzija tenka sa dodatnim okvirima ima još jednu posledicu: sakrivanje postaje teže. Rovovi i zakloni moraju biti veći, a vozilo se mora maskirati mnogo pažljivije. U praksi se pripremaju položaji udaljeni i 20 kilometara od linije borbenog dodira, sa krovovima od balvana, žičanom mrežom, kamuflažnim mrežama i granama, kako bi sve izgledalo prirodnije iz vazduha. Tragovi gusenica ostaju poseban problem, jer dronu često otkrivaju gde se vozilo kretalo.

Problem sovjetskog rasporeda municije

Jedna od najtežih slabosti sovjetskih i postsovjetskih tenkova jeste raspored municije. Kod T-72 municija je smeštena u automatskom punjaču u donjem delu kupole, u prstenu oko posade. To znači da pogodak sa strane, ispod kupole ili odozgo može dovesti do detonacije municije i katastrofalnog ishoda za posadu.

Takav raspored je projektovan za drugačiji rat, gde je prioritet bio niža silueta, automatizovano punjenje i kompaktnost. U ratu dronova, gde napad često dolazi odozgo ili iz neobičnog ugla, taj kompromis postaje mnogo opasniji.

Kod mnogih NATO tenkova municija je smeštena u zadnjem delu kupole, sa odvojenim prostorom i panelima za izbacivanje eksplozije. To ne čini tenk neranjivim, ali povećava šansu da posada preživi pogodak. Kada vojnici znaju da imaju šansu za preživljavanje, drugačije ulaze u borbu.

Izolacija municije od posade postaje jedan od ključnih zahteva budućih tenkova. Nije dovoljno dodati rešetke i kamuflažu ako unutrašnji raspored vozila i dalje pretvara pogodak u trenutnu eksploziju.

Zašto elektronsko ratovanje nije dovoljno

Sistemi za elektronsko ratovanje često se predstavljaju kao glavni odgovor na FPV dronove, ali u borbenim uslovima imaju ozbiljna ograničenja. Prvo, mogu ometati i sopstvenu komunikaciju sa posadom. Drugo, traže nezavisno napajanje, a baterije imaju ograničeno trajanje. Treće, ne pomažu protiv dronova sa optičkim vlaknom. Četvrto, često nisu izdržljivi: manja oštećenja mogu ih izbaciti iz rada.

To ne znači da elektronsko ratovanje nema vrednost. Ima je, ali ne može biti jedini sloj zaštite. Tenk mora imati kombinaciju maskiranja, pasivne zaštite, aktivne odbrane, veze sa izviđanjem i protivdron mera koje rade i kada ometanje zakaže.

Upravo zato se sve više govori o kupolama sa radarom podešenim za otkrivanje malih dronova i automatskim sredstvima za njihovo obaranje. Amerikanci već razvijaju takva rešenja, u kojima bi kupola povezana sa radarom mogla da prepozna FPV pretnju i uništi je pre udara.

Aktivna zaštita kao uslov povratka

Ako aktivni sistemi zaštite mogu da zaustave protivtenkovske rakete i granate, logično je očekivati da se može razviti i efikasno sredstvo protiv krhkih, neoklopljenih FPV dronova. Takav cilj ne mora biti uništen skupom raketom. Dovoljan je pravovremen pogodak kuglicama, fragmentacionim punjenjem ili drugim bliskim efektorom.

Skeptici navode problem roja dronova. Ako na tenk krene desetine letelica odjednom, svaki sistem može biti zasićen. Međutim, na današnjem frontu tenk najčešće love dva ili tri drona, ne pravi roj u punom smislu reči. Čak je i kineska armija, koja ozbiljno razvija bespilotne koncepte, još daleko od masovne upotrebe potpuno autonomnih rojeva u realnom kopnenom ratu.

Zato bi aktivna protivdron zaštita mogla vratiti deo slobode tenkovima, ne tako što će ih učiniti neranjivim, već tako što će smanjiti verovatnoću da ih svaki jeftini FPV onesposobi.

Kada tenk ima mesto u ofanzivi

Tenk može imati mesto u savremenoj ofanzivi, ali samo pod uslovom da se prethodno potisnu protivničke FPV posade. To traži artiljerijske udare, dronove, dobru protivvatrenu mrežu, pouzdanu komunikaciju i stalno izviđanje.

Bez toga, slanje tenkova napred postaje kockanje. Sa tim, tenk može ponovo da uradi ono što lakša sredstva ne mogu: da iznese vatru blizu fronta, podrži pešadiju, uništi pokretne ciljeve i razbije tačku otpora koju artiljerija ili dronovi nisu uspeli da reše.

Tenk zato nije proteran iz rata. Proteran je iz stare navike da se koristi bez potpune kontrole vazdušne slike, bez zaštite od dronova i bez jasnog razloga za izlazak na direktnu vatru.