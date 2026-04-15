Zbog visokih cena goriva, u Austriji se raspravlja o smanjenju ograničenja brzine na auto-putevima sa 130 kilometar na čas na 100 kilometar na čas.

Bernhard Vizinger iz "Austrijskog auto-kluba" ima drugačije mišljenje na tu temu i smatra da je taj predlog "neozbiljan".

Spekuliše se da bi smanjenje ograničenja na atuo-putevima doprinelo i opštem smanjenju goriva, čak i do 25 odsto. Međutim, Vizinger se apsolutno ne slaže sa tim.

On tvrdi da se pri konstantnoj vožnji auto-putem bri brzini od 100km/h umesto 130km/h pod idealnim uslovima može uštedeti i do 25 odsto goriva. Njegov je predlog "predvidiva vožnja uz prilagođavanje brzine".

"Međutim, efekat nižeg ograničenja brzine na ukupnu potrošnju goriva u Austriji ne može se izvesti iz tog podatka. Ta potrošnja bi se, pri opštem ograničenju na 100 km/h, smanjila za oko 3 odsto. Čak i izveštaj o mobilnosti Savezne agencije za životnu sredinu za 2024. godinu ukazuje na to da bi brzina od 100 km/h uštedela samo oko 4 odsto ukupne količine goriva koja se potroši u Austriji", objasnio je Vizinger.

U Austriji se jedna trećina ukupnog saobraćaja odvija na auto-putevima, dok se dve trećine odvijaju u gradskim sredinama sa postojećim ograničenjima brzine. Zbog toga i nastaje "problem" u analizi ove situacije jer su prosečne brzine, koje se uzimaju za relevatne za ukupnu analizu na auto-putevima, značajno ispod dozvoljenih 130 kilometar na čas što ograničava potencijal uštede potrošnje goriva.

Vizinger ima još predloga za austrijske vlasti. To su: