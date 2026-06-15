"Dogovor sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitam svima!", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social. Detalji sporazuma nisu objavljeni, a Teheran se nije oglasio povodom ove objave.

Pregovori o konačnom sporazumu biće vođeni 60 dana, saopšteno je iz Irana.

Iranski mediji objavili su da sporazum sadrži 14 tačaka, a sadrži trajni prekid sukoba na svim frontovima, uključujući Liban.

Američki vazali najavili su da su spremni da ukinu sankcije Iranu.

Potpisivanje sporazuma 19. juna u Švajcarskoj, objavio je premijer Pakistana.

Tramp je kritikovao iraelski napad na Liban.

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Svetski lideri reagovali na mirovni sporazum u Iranu, pozivaju na otvaranje Ormuza Brojni svetski lideri reagovali su na vest da su Teheran i Vašington finalizovali tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata i pozvali na hitno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu. Najviši zvaničnici EU pozdravili su danas postizanje sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o prekidu sukoba. Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je da bi sporazum između SAD i Irana trebalo da omogući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ističući da je sada prioritet brza i potpuna implementacija sporazuma. Fon fer Lajen je napisala na platformi X da mora da bude osigurana slobodna plovidba kroz Ormuski moreuz bez naplaćivanja prolaza jer je to "od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost i globalnu ekonomiju". "To otvara vrata širim pregovorima o miru i bezbednosti na Bliskom istoku", istakla je Fon der Lajen, navodeći da je mir na Bliskom istoku nemoguć "dok je Liban u plamenu". Rekla je da Evropa još jednom poziva sve strane da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Libana i da sprovedu istinsko primirje. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta pozdravio sporazum između SAD i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku, navodeći da je Unija spreman da doprinese strategiji za "trajni mir". Košta je napisao na platformi X da se raduje završetku rata na Bliskom istoku i potpunom obnavljanju slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je da će Brisel razmotriti kako može da se uključi u sledeću fazu sprovođenja mirovnog sporazuma između SAD i Irana. Kalas je navela na platformi X da je EU spremna da pomogne u sprovođenju sporazuma angažovanjem stručnjaka u vezi sa iranskim nuklearnim programom, kao i kontaktima sa dugogodišnjim partnerima iz Zaliva. Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard rekla je danas za radio Frans kultur da je sporazum o primirju SAD sa Iranom "dobra vest". Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na hitno i bezuslovno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, dodajući da su Francuska i Velika Britanija spremne da pruže podršku, prenosi Gardijan. Britanski premijer Kir Starmer rekao je da "slobodna plovidba bez poziva sada mora biti vraćena u Ormuskom moreuzu", dodajući da je Velika Britanija spremna da ponudi podršku u razminiranju". "Čvrst i dugogodišnji stav Velike Britanije ostaje da Iran nikada ne sme imati nuklearno oružje", dodao je Starmer. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan naglasio je "potrebu da se izbegavaju retorika, provokacije i akcije koje bi mogle eskalirati tenzije u periodu koji prethodi potpisivanju sporazuma i da se ostane oprezan zbog mogućih sabotaža". Katarsko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je "punu podršku svim naporima i inicijativama usmerenim na jačanje regionalne bezbednosti i stabilnosti". Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar nazvao je sporazum postignut između Irana i SAD "značajnim probojem" i rezultatom "kontinuiranog diplomatskog angažmana i kolektivne rešenosti" svih strana. Australijski premijer Entoni Albaneze i ministarka spoljnih poslova Peni Vong pozvali su na "kontinuirano uzdržavanje i konstruktivno angažovanje".

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir izjavio je danas da sporazum američkog predsednika Donalda Trampa sa Iranom ne obavezuje Izrael zbog toga što, kako je naveo, nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama.

"Mi smo nezavisna i suverena zemlja", naveo je Ben Gvir, preneo je Tajms of Izrael.

On je istakao da Izrael nije potpisnik sporazuma SAD i Irana, kao i da taj dokument ne štiti izraelsku bezbednost.

Ne smemo da se povučemo ni sa jedne teritorije (u Libanu) koju su naši borci osvojili", poručio je Ben Gvir.

Katar pozdravio američko-iranski dogovor i zahvalio posrednicima

Premijer Katara šeik Mohamed bin Abdulrahman el Tani pozdravio je postignuti dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U objavi na društvenim mrežama, El Tani je zahvalio Pakistanu i ostalim regionalnim akterima na, kako je naveo, "stvaranju uslova koji su omogućili postizanje ovog razumevanja".

"Očekujemo da sve strane predstojećim pregovorima pristupe u pozitivnom i konstruktivnom duhu, što će pomoći da se ovaj napredak učvrsti i dodatno unapredi", poručio je katarski premijer.

Istakao je da Doha podržava nastavak diplomatskih napora koji bi mogli da dovedu do trajnog rešenja i očuvanja stabilnosti u regionu.

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ocenivši da je "veoma težak čovek" i da je napadima na Liban gotovo doveo u pitanje postizanje konačnog sporazuma sa Iranom.

"On je veoma težak čovek. I, iskreno govoreći, trebalo bi da bude veoma zahvalan nama što smo ovo uradili. Jer, da je Iran imao nuklearno oružje, Izrael ne bi opstao ni dva sata", rekao je Tramp u razgovoru za Njujork tajms nakon objavljivanja dogovora sa Teheranom.

Američki predsednik je istovremeno zapretio da će SAD obnoviti napade na Iran ukoliko dve strane ne postignu konačni dogovor o iranskom nuklearnom programu.

Prema pisanju Njujork tajmsa, Tramp je ocenio da su upravo raketni i vazdušni udari na Iran naterali Teheran da pristane na dogovor.

"Nisu želeli treći napad. Njima je stalo do toga da prežive", rekao je Tramp i dodao: "Suština je da su ti naši napadi imali ogroman uticaj na postizanje ovog sporazuma".

Govoreći o konačnom dogovoru sa Iranom, Tramp je naveo da će on ograničiti Teheran na obogaćivanje uranijuma do niskih nivoa "koji nikada ne bi mogli da budu upotrebljeni u vojne svrhe".

Na pitanje da li će ta ograničenja biti ista kao u sporazumu iz perioda administracije Baraka Obame, koji je predviđao obogaćivanje uranijuma do 3,67 odsto, Tramp nije precizirao cifru, već je poručio da će novi dogovor osigurati da "Iran može da obogaćuje uranijum isključivo u nevojne svrhe. Zauvek".

Američki predsednik je dodao i da bi eventualno ubijanje antivladinih demonstranata u Iranu moglo da spreči Teheran da dobije puno ublažavanje sankcija, iako takav uslov nije predviđen Memorandumom o razumevanju.

Iranski mediji: Šta predviđa američko-iranski dogovor

Prema navodima iranske agencije Mehr, nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka.

Među ključnim odredbama su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

U nacrtu se takođe navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom tog perioda pregovora.

Agencija Mehr navodi i da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina zamrznutih iranskih sredstava i dok ne budu ukinuta ograničenja koja se odnose na plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Dodaje se da su sa pregovaračke agende uklonjene teme koje se odnose na iranski raketni program i podršku Teherana grupama otpora.

Kako mediji javljaju, tekst sporazuma biće objavljen nakon potpisivanja u petak, 19. juna.

Erdogan pozdravio američko-iranski dogovor i pozvao na mir

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan pozdravio je najavljeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Erdogan je naveo da se "iskreno nada da će ova vest, koja je celom svetu već dugo bila potrebna, otvoriti put ka uspostavljanju trajnog mira i bezbednosti u regionu".

Turski predsednik pozvao je sve strane da se u periodu do potpisivanja sporazuma "uzdrže od retorike, provokacija i postupaka koji bi mogli da podignu tenzije, kao i da ostanu oprezne zbog mogućih pokušaja sabotaže".

Erdogan je dodao da je regionu već dugo potrebno okruženje mira i poručio da je Ankara spremna da nastavi da podržava sve napore koji vode ka tom cilju.

Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija spremne da ukinu sankcije Iranu

Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme "jasne i proverljive korake" u vezi sa svojim nuklearnim programom.

"Iran nikada ne sme da dođe u posed nuklearnog oružja", navodi se u zajedničkom saopštenju lidera četiri evropske zemlje.

"Spremni smo da u tom cilju sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA)", ističe se u saopštenju.

Evropski lideri su takođe pozvali na neometano otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu i potvrdili podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Libana.

Iranski Savet za nacionalnu bezbednost: Sporazum predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu

Sekretarijat Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je da sporazum postignut sa Sjedinjenim Američkim Državama predviđa trenutnu obustavu neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i okončanje američke pomorske blokade iranskih luka.

"Na osnovu postignutih dogovora, rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, biće odmah i trajno okončani, a pomorska blokada Irana biće u potpunosti i bez odlaganja ukinuta", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će ceremonija zvaničnog potpisivanja Memoranduma o razumevanju biti održana u petak, 19. juna.

"Pregovori o konačnom sporazumu biće odloženi dok druga strana ne ispuni svoje obaveze predviđene Memorandumom o razumevanju. Islamska Republika Iran izražava zahvalnost Islamskoj Republici Pakistan i Vladi Katara na uloženim naporima“" navodi se u saopštenju koje se završava porukom: "Mir s vama, Božja milost i blagoslov".

Guteres pozdravio američko-iranski sporazum kao "ključni korak"

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres pozdravio je najavljeni "mirovni sporazum" između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenivši ga kao "ključni korak".

"Srdačno čestitam SAD i Iranu na postizanju mirovnog sporazuma koji predviđa trenutni i trajni prekid vatre, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kao i okvir za dalje pregovore", naveo je Guteres u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Ovo predstavlja ključni korak ka mirnom rešavanju sukoba", poručio je generalni sekretar UN.

Šarif: SAD i Iran postigli mirovni sporazum, potpisivanje 19. juna u Švajcarskoj

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum.

"Obe strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban", rekao je Šarif u objavi na mreži Iks.

Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana 19. juna u Švajcarskoj, dodao je Šarif.

Zahvalio je Vašingtonu i Teheranu na njihovoj posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob.

"Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredničkom naporu, velikom rukovodstvu Države Katar, na njihovoj podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom rukovodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu", naveo je u objavi pakistanski premijer.

Iran: Pregovori o konačnom sporazumu biće vođeni 60 dana

Prema izjavama koje je prenela novinska agencija Tasnim, zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi rekao je da će se pregovori o konačnom sporazumu održati tokom perioda od 60 dana, nakon što se potvrdi da su SAD ispunile svoje obaveze iz sporazuma, uključujući prekid neprijateljstava, ukidanje blokade i vraćanje zamrznute imovine.

Garibabadi je rekao da će u petak, na dan zakazan za zvaničnu ceremoniju potpisivanja, dve delegacije održati razgovore kako bi utvrdile buduće aranžmane za pregovore.

Takođe je rekao da je Iran uključio sve svoje "važne stavove" u nacrt memoranduma o razumevanju, dodajući da će tekst biti objavljen nakon potpisivanja sporazuma.

"Ovaj memorandum o razumevanju ne znači da verujemo neprijatelju. Pratićemo sprovođenje američkih obaveza“, poručio je Garibabadi, prenosi Tasnim.

Tramp: Postignut je dogovor sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima.

"Dogovor sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitam svima!", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je naveo da odobrava trenutno uklanjanje američke pomorske blokade.

"Brodovi sveta, pokrenite motore. Neka nafta poteče!", napisao je Tramp.